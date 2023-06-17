На ПМЭФ объявили победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

17 июня состоялась торжественная церемония награждения победителей XX сезона конкурса "Моя страна — моя Россия". Мероприятие прошло на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция велась на его сайте.

Награждение победителей конкурса "Моя страна — моя Россия". Видео © Официальный сайт ПМЭФ

В ходе церемонии были названы имена авторов лучших проектов старшей возрастной категории (от 18 лет) в 14 тематических номинациях.

"В 2023 году к конкурсу "Моя страна — моя Россия" присоединилось более 100 тысяч человек, победителями среди участников от 18 лет стали жители 29 регионов России. Уверен, что большинство ваших инициатив будет реализовано, а для каждого финалиста уже сейчас открываются новые возможности. Используйте их и верьте в свои идеи", — сказал на мероприятии генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Всероссийский проект "Моя страна — моя Россия" — конкурс для инициативных граждан, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение вопросов социально-экономического развития российских территорий, городов и сёл.

За 20 лет участие в конкурсе приняло более 600 тысяч человек, в том числе граждане из 25 иностранных государств. С 2019 года он вошёл в линейку проектов "Россия — страна возможностей", которая создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Двадцатый сезон реализуется в рамках Года педагога и наставника и Десятилетия науки и технологий, а также приурочен к 160-летию со дня рождения Владимира Вернадского и к 120-летию со дня рождения Игоря Курчатова.