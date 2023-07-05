В петербургском Цирке Чинизелли прошёл День донора

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на набережной реки Фонтанки, который часто называют именем его основателя Гаэтано Чинизелли, впервые прошёл День донора. Более 50 человек посетили учреждение, чтобы сдать кровь и войти в Национальный регистр доноров костного мозга. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

День донора прошёл в выставочном зале цирка, а работа была поставлена на поток: люди сдавали кровь, отпаивались чаем и шли сдавать мазок буккального эпителия, то есть мазок из полости рта, чтобы попасть в Национальный регистр доноров костного мозга.

"Прежде чем стать реальным донором костного мозга, придётся пройти путь потенциального. Сначала необходимо попасть в Национальный регистр, а для этого нужно сдать либо образец крови, либо мазок буккального эпителия. После начинается поиск совместимого с донором человека. Вероятность того, что материал донора с кем-то совпадёт, крайне мала, не более одного процента, но она всё же есть. Лично я ждала совпадения почти два года и стала одним из первых доноров костного мозга в нашей стране", — рассказала директор петербургского фонда "Центр развития донорства костного мозга" и координатор донорских акций Национального регистра Любовь Белозёрова.

Существует два способа забора материала. Можно сдать клетки из периферической крови: для этого за четыре дня до процедуры донору дважды в день делают подкожно инъекцию, которая стимулирует рост клеток внутри костей и выводит их в кровь. После врачи берут кровь из вены на руке, отфильтровывают нужные компоненты и возвращают её в вену другой руки. Второй способ не требует подготовки: врачи просто делают прокол гребня подвздошной кости таза и забирают около трёх-четырёх процентов клеток донора. Эти клетки полностью восстановятся через две-четыре недели. Процедура проходит под общим наркозом.

Стать донором костного мозга может только человек от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. А сдать мазок можно только до 45 лет, и регистр будет хранить информацию потенциального донора, пока тому не исполнится 55 лет.