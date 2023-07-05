В России вырастут штрафы за недопуск в квартиру газовщиков

Правительство России одобрило законопроект по увеличению штрафа до десяти тысяч рублей за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Проект данного закона ставит целью повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах путём усиления ответственности за препятствование работе специалистов, объяснил газете сенатор Андрей Кутепов. В ближайшее время документ передадут в Госдуму. В случае его принятия будут внесены изменения в Кодекс об административных нарушениях.

Сейчас штраф составляет от одной до двух тысяч рублей. Должностные лица, согласно законопроекту, будут вынуждены заплатить до ста тысяч, а юридические — до 500 тысяч. Также предусмотрено наказание до десяти тысяч рублей за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.

Однако эксперты полагают, что штрафы не решат полностью проблему взрывов бытового газа. Так, глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин считает, что эффективнее было бы возложить обязанности по обслуживанию и замене газового оборудования в квартирах, сдающихся по соцнайму, на муниципалитеты, а также субсидировать замену оборудования малоимущим.