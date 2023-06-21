Власти решили помочь молодёжи с оплатой аренды жилья
"Известия": Минстрой будет компенсировать людям до 35 лет половину аренды жилья
В России разрабатывают программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодёжи (люди до 35 лет). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минстрой.
По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, условием участия в программе будет обязательство параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для приобретения квартиры в новостройке.
"По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наём жилья — до момента накопления на первоначальный взнос", — объяснил он.
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Подробности программы станут известны в ближайшие два месяца. Потенциально она сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно. Предполагается, что это предложение сделает рынок арендного жилья более прозрачным и изменит демографическую ситуацию в стране.
А ранее Лайф писал, что пенсионерам увеличат компенсации, субсидии и доплаты. В частности, изменятся льготы на проезд, в том числе на дачу и к месту отдыха. Также изменится начисление льгот на оплату услуг ЖКХ.
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