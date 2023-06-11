Пенсионерам предоставят новые льготы: Какие социальные выплаты и компенсации получат пожилые дачники В этом году пенсионеры-дачники могут получить бесплатно целый ряд товаров и услуг. К тому же им положены субсидии и компенсации. Кто получит прибавку и льготы и как ими воспользоваться? 10 июня, 23:40 Новые социальные выплаты и компенсации получат пожилые дачники. Обложка © Shutterstock

К началу дачного сезона в некоторых регионах стартовали акции по доставке пенсионерам бесплатных дров. В частности, такой проект действует в Тверской области и Краснодарском крае. Условия участия в акциях могут различаться. В ряде случаев дрова доставляют только одиноким пенсионерам, а где-то — всем нуждающимся. В том числе и пенсионерам-дачникам, которые на лето переезжают жить за город. Кроме того, существуют льготы на федеральном и региональном уровнях, о которых знают не все.

— Пенсионеры имеют право уменьшить налоговую выплату по земельному налогу. Это можно сделать на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади. Сразу после выхода на пенсию налоговая инспекция освобождает человека от налога автоматически. Также можно самостоятельно подать заявление в любую налоговую через МФЦ. В электронном виде это можно сделать через сервис "Личный кабинет налогоплательщика", — рассказала генеральный директор ГК "Юристъ" Асия Мухамедшина.

Пенсионеров освобождают от налога на имущество. Это касается в том числе и дачных домов, а также хозяйственных строений, площадь которых не превышает 50 кв. м. Тут есть условие: постройка должна быть расположена на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС. Об этом рассказал юрист "Европейской юридической службы" Ильдар Макешов.

Он обратил внимание, что льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Если, например, у пенсионера в собственности имеются квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объёме от уплаты налога на имущество. А если пенсионер имеет три квартиры и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир.

Отдельно стоит сказать про работающих пенсионеров. Им выбраться на дачу бывает сложнее, ведь обычно удаётся взять отпуск не более чем на месяц. Не все знают о том, что отдохнуть летом они могут подольше.

— Пенсионеры имеют преференции в сфере трудового права. Так, работодатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы некоторым категориям пенсионеров. Это касается участников Великой Отечественной войны. Им положено до 35 календарных дней в году. Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) должны предоставить до 14 календарных дней, а работающим пенсионерам-инвалидам — до 60, — пояснил Ильдар Макешов.

Кроме того, пенсионеры имеют также право и на льготный проезд до дачи. Право на него (как на федеральном, так и на региональном уровне) устанавливается не только в зависимости от категории лиц, к которой относится гражданин, но и от вида транспорта.

— Следует отметить, что информирование граждан о мерах соцзащиты осуществляется, в частности, через Единый портал госуслуг и единый контакт-центр. Также пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсируются расходы на оплату стоимости проезда по территории РФ к месту отдыха и обратно один раз в два года. При следовании к месту отдыха за пределы территории РФ компенсация производится до ближайших к месту пересечения государственной границы РФ железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции. Для получения компенсации представляется копия заграничного паспорта с отметкой пограничного органа ФСБ России о месте пересечения государственной границы РФ, — добавил Ильдар Макешов.

Можно получить компенсацию и за перелёт за границу, если часть поездки проходит по территории России. Фото © Shutterstock

Можно получить компенсацию и за перелёт за границу, если часть поездки проходит по территории России. Сделать это можно, если предоставить выданный авиакомпанией документ о стоимости проезда в пределах территории РФ, рассчитанной в установленном порядке.

Льготы пенсионерам могут предусматриваться также региональным и местным законодательством. Рассмотрим некоторые из них на примере Москвы. Например, пенсионеры-москвичи имеют право, в частности, на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме оплаты драгоценных металлов и металлокерамики), на бесплатный проезд (с использованием социальных карт). Неработающим пенсионерам-льготникам предоставляются также бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение с возмещением расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно.

Авторы Нина Важдаева