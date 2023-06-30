С 1 июля изменятся оплата за услуги ЖКХ и суммы компенсаций: Что нового ждёт жильцов С 1 июля жильцов ждут новшества. Они касаются получения компенсаций и стоимости коммунальных услуг. Что надо учесть жильцам? 29 июня, 23:41 С 1 июля изменится оплата на услуги ЖКХ. Обложка © ТАСС / Евгений Курсков

С 1 июля 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2022 N 614-ФЗ, который вносит изменения в Жилищный кодекс. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. В частности, унифицируется перечень документов, которые необходимы для получения льготы. При этом большую часть документов госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно.

— Вводится единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это касается отдельных категорий жильцов. Единый стандарт определяет основные требования к тому, как будут предоставляться компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Соблюдать его должны во всех регионах, — пояснила Србуи Иващенко.

Она отметила, что получить компенсацию за оплату услуг ЖКХ могут льготники. В частности, к ним относятся малоимущие семьи и пенсионеры. Список льготников устанавливается на федеральном и региональном уровнях. Соответственно, в разных городах перечень получателей компенсаций может несколько различаться.

— Заявление о компенсации составляется по определённой форме, к нему прикладываются необходимые документы, которые подтверждают право человека на льготу. Предоставить их следует поставщику коммунальных услуг по месту жительства или пребывания, — добавила Србуи Иващенко.

Сделать это можно в электронном виде с использованием единого портала госуслуг, а также регионального портала госуслуг в том случае, если это предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов РФ. Также подать заявление можно через МФЦ, если есть соглашение между поставщиком коммунальной услуги и многофункциональным центром. Ещё один вариант — обратиться лично к поставщику.

— Ответ жильцу должен прийти в течение 10 рабочих дней. За это время поставщик услуги должен ответить, одобрена ли заявка на получение компенсации или нет, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Србуи Иващенко обратила внимание на то, что по-прежнему продолжает действовать ряд антикризисных мер. Так, до 1 января 2024 года пени начисляют и уплачивают исходя из минимальной ключевой ставки Банка России, выбранной из двух величин: ставки, действовавшей на 27 февраля 2022 г. (9,5% годовых), и ставки на день фактической оплаты (исполнения обязательства). Необходимо их внести, например, за просрочку платежа.

— С 1 июля обычно проводят плановое повышение тарифов ЖКХ. В этом году индексации на федеральном уровне не будет. Дело в том, что тарифы внепланово повысили с 1 декабря 2022 года. Из-за этого июльский перерасчёт в этом году отменили. Следующая индексация пройдёт только в 2024 году. При этом есть целый ряд региональных новшеств, — рассказала Елена Кузнецова.

Например, в Татарстане вырастут тарифы на управление жилым фондом, уборку придомовой территории и мест общего пользования, обслуживание инженерных сетей и капитальный ремонт. Индексация здесь составит 6%. При этом коммунальные тарифы останутся без изменений. Не изменится, в частности, оплата за электричество, горячую и холодную воду.

В Санкт-Петербурге изменится система начисления пеней в квитанциях за ЖКХ. Она станет единой для всех поставщиков коммунальных услуг. Нововведение даст возможность сделать информацию о задолженности жильца перед поставщиком более прозрачной и понятной. Если есть долги, то пени будут переходить на последний день месяца расчётного периода. Жильцы смогут увидеть свой остаток уже в следующей доставленной ему квитанции. Соответственно, станет проще понять, что есть долг, который надо погасить.

Кроме того, с 1 июля уведомления от налоговых органов можно будет получить через "Госуслуги". Ранее они отправлялись только почтой или появлялись в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Теперь узнать о начисленных налогах станет проще. Это касается в том числе и налога на имущество физических лиц.

Авторы Нина Важдаева