В регионах России зафиксировали рост темпов строительства жилья

За пять месяцев 2023 года в РФ введено в строй почти 41,5 млн квадратных метров жилья. Темпы строительства растут, этому способствует федеральная поддержка, считает кандидат экономических наук и доцент Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман.

По его словам, нынешние показатели выше цифр того же периода 2022 года на 6,3%. Он считает, что на ситуацию положительно влияет финансирование со стороны правительства, которое поддерживает новые и существующие проекты. К примеру, более 740 млн рублей регионы получат на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения.

"Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта "Чистая вода". Его главная цель — обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России", — сказал эксперт в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Перельман считает, что благодаря модернизации в стране повышается количество людей, которые будут получать качественные коммунальные услуги. А объекты ЖКХ, в свою очередь, будут работать бесперебойно.