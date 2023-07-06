Только люди из СССР не ошибутся в значении этих сленговых слов. Сколько из них помните вы?

Порой странно и непонятно бывает услышать от подрастающего поколения словечки по типу "краш", "гс", "мьютить" и тому подобное. Но они естественны. В СССР тоже был свой сленг, на котором в 80-е и 90-е разговаривала местная молодёжь. Сейчас этими словечками можно удивить своих детей, например, проверив их смекалку и уровень эрудиции. Но чтобы это сделать, сначала надо проверить, а сами-то вы помните значения этих слов, которыми все кидались во времена Советского Союза?

Сленг на то и сленг, чтобы порой под одним на вид обыденным словом подразумевать совершенно другое значение. Вот, например, всем знакомое слово "шуба". Да, означает предмет зимнего гардероба из меха, как искусственного, так и настоящего. Но во времена СССР на улицах то и дело кричали "шуба" молодые девушки. Почему? Неужели рассказывали о распродажах, на которые и зазывали? Вот и первая загадка: что это слово на советском сленге означало? Вы знаете или догадались? Если вы подумали про сигнал предупреждения, то оказались правы. "Шуба" на языке сленга СССР — это родственник "шухера".

Какие странные слова говорили в СССР — проверьте свои знания. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

А вот иногда из речи девчонок, да и некоторых парней, можно было услышать странное и необычное слово "хайратник". Если внимательно прочитали предыдущее предложение, то уже нашли, наверное, нашу подсказку? Почему это слово связано с девушками? Потому что у них чаще были длинные волосы и тяга к аксессуарам и головным уборам. Хотя порой и молодые парни носили "хайратник", ведь это означает ленту, поддерживающую волосы.

"Зыко" — это ещё что такое? Пример: "Тебе удалось найти два билета на концерт Цоя? Зыко!". Наверное, означает это наречие что-то хорошее? Да, вы на верном пути. Этим словом на сленге в СССР выражали высшую степень восторга. Что-то вроде "крутяк" сегодня.

Вкус Советского Союза: слова, понятные только выросшим в СССР. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

А вот в разговорах других людей, кто был постарше, можно было услышать интересное словосочетание "работали они в "ящике". Что бы это могло значить, вы помните? Если вы применили логику и предположили, будто перед вами ведущий новостей, увы, ошиблись. Да, мы привыкли называть "ящиком" телевизор. Но было во времена Союза и другое значение. Поэтому, когда кто-то говорил, что он из "ящика", большинство как настораживались, так и проявляли ещё больше интереса. Потому что в СССР так свою работу называли сотрудники секретных служб и учреждений.