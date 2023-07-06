Священнослужитель рассказал, когда молчание можно приравнять ко лжи и греху

Умалчивание какой-либо информации может приравняться ко лжи и считаться грехом, если это приводит к тяжёлым последствиям. Об этом рассказал настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Ейской и Тимошевской епархии Константин Мальцев.

"Допустим, у человека онкология и ему родственники не хотят говорить, чтобы его не расстраивать, чтобы он дольше пожил. С одной стороны, это человечно, но, с другой стороны, у него отнимают время, за которое он мог бы исправить какие-то свои жизненные ошибки, покаяться", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам священнослужителя, в некоторых случаях умалчивание информации может лишить человека духовной мотивации. Он считает, что есть случаи исцеления от рака, когда люди с этим заболеванием начинали исповедоваться и молиться.

При этом в некоторых ситуациях молчание может допускаться, указал Мальцев. Это нужно, чтобы человек не совершал импульсивных поступков и не доводил ситуацию до беды и тяжкого греха.