Священник Бабкин объяснил, почему за самоубийц не молятся даже на Троицу

Вопреки различным заблуждениям, даже на праздник Троицы священники православных церквей не молятся за самоубийц. В храмах читают молитвы о душах "во аде держимых", а не "раздают индульгенции". Об этом рассказал священник Николай Бабкин.

"Отпевание автоматически не прощает грехи, в которых человек не раскаивался, это не индульгенция какая-то. Бог прощает усопшего за покаяние в грехах, в которых он не успел исповедоваться. Об этом и говорится в самих заупокойных молитвах", — написал он в своём телеграм-канале.

Священник указал, что церковь поимённо не молится не только за самоубийц, но и инославных, иноверцев и некрещёных. Упоминание же самоубийц в храмах запрещено, поскольку они "отнимают у Бога право распоряжаться своей жизнью", самостоятельно уходя из неё.

В то же время практика отпевания самоубийц в церквях есть, но в особых случаях. Например, если у человека были психические отклонения или же алкогольное или наркотическое опьянение. При таких условиях для обряда нужно особое разрешение.