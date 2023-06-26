Священник рассказал, чем опасно развитие искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня полностью меняет жизнь людей, но не всегда в лучшую сторону. Как рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" священнослужитель иерей Константин Мальцев, развитие таких технологий лишает некоторых людей профессии, после чего они становятся озлобленными.

Он предупредил, что люди ещё будут пожинать плоды побочных эффектов искусственного интеллекта. Например, теряя рабочие места, они могут начать совершать противоправные действия. Таким образом, ИИ и подведёт всё человечество к греховности, считает священнослужитель.

"Тысячи людей останутся без куска хлеба, без работы. А это уже следствие греха, ненависти, обиды, воровства и тому подобное. Поэтому здесь нужно смотреть в корень проблемы", — заявил священнослужитель.