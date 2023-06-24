Астролог Глоба предрекла появление голубой расы людей с высоким интеллектом

Астролог Тамара Глоба заявила о возможном появлении новой голубой расы на Земле через 50–100 лет. Её представители будут умными и заинтересованы в раскрытии тайн Вселенной, рассказала Глоба в программе "Прямой эфир" на канале "Россия-1".

По словам астролога, новая раса будет объединять в себе генетические коды всех рас. Глоба не описала способ её появления, но выразила уверенность, что эти люди будут такими же, как и нынешние, но с высоким уровнем интеллекта.

"Есть белая, чёрная, красная, жёлтая расы, а эта раса будет голубой. Ей предстоит соединить в себе всю генетику человечества", — сказала она.

Кроме того, астролог прогнозирует невероятное развитие технологий в ближайшие годы, включая летающие машины и дома, а также новую цифровую систему.