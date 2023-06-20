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20 июня, 11:46

Искусственный интеллект нашёл в пустыне Наска геоглиф с гуманоидом

Искусственный интеллект помог японским учёным найти четыре новых геоглифа в перуанской пустыне Наска. Работа была выполнена исследователями университета Ямагата в сотрудничестве с IBM Japan и опубликована в Journal of Archaeological Science.

По словам учёных, если ранее им приходилось "сканировать" снятую с воздуха территорию невооружённым глазом, то теперь эта работа выполняется ИИ намного быстрее. Сами рисунки представляют собой огромные линии, сложенные в различные фигуры, созданные между 500 годом до н. э. и 500 годом н. э.

На обнаруженных геоглифах исследователи нашли, в частности, гуманоида, пару ног, птицу и рыбу. По словам авторов исследования, они создали целый алгоритм, возможности которого показывают пользу искусственного интеллекта для науки.

  • Гуманоид и ноги, найденные учёными с помощью ИИ. Фото © Journal of Archaeological Science
    Гуманоид и ноги, найденные учёными с помощью ИИ. Фото © Journal of Archaeological Science
  • Рыба и птица, найденные учёными с помощью ИИ. Фото © Journal of Archaeological Science
    Рыба и птица, найденные учёными с помощью ИИ. Фото © Journal of Archaeological Science

Гуманоид и ноги, найденные учёными с помощью ИИ. Фото © Journal of Archaeological Science

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"Ускоряя исследовательский процесс, наш метод вносит свой вклад в археологию, устанавливая новую парадигму, которая сочетает полевые исследования и искусственный интеллект, что приводит к более эффективным исследованиям", подытожили они.

Послание другой цивилизации: Учёные нашли в пустыне Наска новые гигантские рисунки

Послание другой цивилизации: Учёные нашли в пустыне Наска новые гигантские рисунки

Лайф рассказывал, что российские, монгольские и американские учёные нашли в Монголии самое древнее изображение фаллоса в Евразии — трёхмерную подвеску. Находке 42 тысячи лет, и, как считается, она может говорить о влиянии мужских и женских гендерных признаков на формирование символизма в эпоху, когда Homo sapiens расселялись в Азии и обособлялись от неандертальцев и денисовцев.

Обложка ©

Getty Images / Mitterbauer

Матвей Константинов
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