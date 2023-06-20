Искусственный интеллект нашёл в пустыне Наска геоглиф с гуманоидом

Искусственный интеллект помог японским учёным найти четыре новых геоглифа в перуанской пустыне Наска. Работа была выполнена исследователями университета Ямагата в сотрудничестве с IBM Japan и опубликована в Journal of Archaeological Science.

По словам учёных, если ранее им приходилось "сканировать" снятую с воздуха территорию невооружённым глазом, то теперь эта работа выполняется ИИ намного быстрее. Сами рисунки представляют собой огромные линии, сложенные в различные фигуры, созданные между 500 годом до н. э. и 500 годом н. э.

На обнаруженных геоглифах исследователи нашли, в частности, гуманоида, пару ног, птицу и рыбу. По словам авторов исследования, они создали целый алгоритм, возможности которого показывают пользу искусственного интеллекта для науки.





"Ускоряя исследовательский процесс, наш метод вносит свой вклад в археологию, устанавливая новую парадигму, которая сочетает полевые исследования и искусственный интеллект, что приводит к более эффективным исследованиям", — подытожили они.