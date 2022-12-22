Послание другой цивилизации: Учёные нашли в пустыне Наска новые гигантские рисунки Большинство из них выполнены совершенно необычным способом, и их труднее заметить с воздуха, чем остальные геоглифы Наска. 21 декабря, 23:40 Фото © Wikipedia

Новые геоглифы Наска

В общей сложности их насчитали 168. Притом что до этого было известно около двухсот, коллекция, можно сказать, почти удвоилась. А по твёрдому убеждению археологов, это всё равно лишь несколько процентов от общего количества загадочных знаков, которые в этих местах прячутся.





И судя по новым находкам, есть веские основания подозревать, что большинство геоглифов просто пока не удалось заметить. Эти 168 рисунков обнаружили лишь путём пристального рассмотрения высококачественных снимков, сделанных с воздуха. Во-первых, они сравнительно небольшие — максимум метров десять. А во-вторых, они выполнены не совсем так, как все другие рисунки Наска. Те, которые находили раньше, представляют собой, по сути, траншеи: древние художники снимали тёмный верхний слой земли и обнажали более светлую почву. А в данном случае почти все (а именно 163 рисунка) сделаны немного по-другому: их не "рыли". Как пишут нашедшие их японские исследователи, авторы загадочных изображений просто убирали в нужных местах лежащие на земле камни. Учёные считают, что открыли второй, новый для науки, тип геоглифов, — рельефный.

Что же таким своеобразным способом нарисовано? Животные и люди. Среди животных называются верблюды, птицы, змеи, кошки и косатки. Но самым любопытным оказалось одно из изображений человека. Он держит в руках что-то вроде оружия, и у него нет головы. Она нарисована отдельно чуть дальше.





Учёные считают, что это не сцена какого-то сражения. На самом деле, по их мнению, так показано ритуальное обезглавливание. Такая практика известна в истории древнего мира, археологи даже находили останки жертв. Но пока не вполне понятна цель этого деяния. Есть предположение, что оно имело магический, религиозный смысл. Стоит отметить, что у древних жителей Перу бытовала традиция обезглавливать врага, мумифицировать его голову и носить с собой на поясе, — считалось, что так владельцу передаётся сила и доблесть побеждённого противника.

Тайна линий Наска

Загадкой остаются и все прочие гигантские изображения на плато Наска. Среди самых известных, к примеру, паук и человек, напоминающий космонавта в скафандре. Зачем всё это рисовали? Основная версия — это был способ обратиться к высшим силам. То есть древние верили, что на них сверху смотрят всемогущие боги, и хотели дать им понять свои нужды и тяготы. А обилие фигур морских животных и водоплавающих птиц наводит на мысль, что молились больше всего о дожде. Но есть, например, гипотеза, что эта галерея или, по крайней мере, какая-то её часть — астрономический календарь.

Один из самых известных геоглифов на плато Наска. Фото © theartnewspaper.ru / Johny Islas/Peru's Ministry of Culture-Nasca-Palpa

Продолжаются споры и о том, кто это рисовал. В основном приписывают авторство народу наска, который жил на одноимённом плато в Южной Америке примерно со II столетия до нашей эры по VI век нашей эры. Но время от времени с определением возраста рисунков возникают проблемы. Впрочем, датировка новых геоглифов вполне позволяет считать их творениями именно этой доколумбовой цивилизации: учёные полагают, изображения появились в период между I веком до нашей эры и III веком нашей эры.

Как говорят историки, люди наска делали самую качественную керамику и лучший текстиль во всём древнем Перу. А ещё они строили пирамиды, удивительные подземные акведуки и придумали делать кирпичи необычной формы — конические. Рассчитали, что построенные из них здания лучше выдерживают землетрясения.

Авторы Адель Романенкова