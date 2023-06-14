Древнейшее изображение фаллоса в Евразии помогло археологам прийти к важному выводу

В Северной Монголии археологи в составе международной группы исследователей обнаружили графитовый артефакт, представляющий собой трёхмерное изображение фаллоса. По мнению учёных, он использовался как подвеска, ему около 42 тысяч лет, что делает его самым древним из известных в Евразии изображений этого органа, сообщили в пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН.

Археологические исследования проводила группа из сотрудников ИАЭТ СО РАН, Института археологии Монгольской академии наук и Калифорнийского университета в Дейвисе. Международный журнал Scientific Reports опубликовал результаты исследований.

Каменная подвеска в виде фаллоса возрастом в 42 000 лет. Фото © Scientific Reports

"На данный момент это изделие представляет собой самое древнее изображение фаллоса в Евразии и единственную в мире трёхмерную фаллическую подвеску палеолитического времени. Оно найдено в слое, который датируется возрастом в 42 000 лет назад", — такой комментарий ведущего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Евгения Рыбина передала пресс-служба института.

Из этой находки исследователи сделали вывод, что мужские гендерные признаки, как и женские, сыграли роль в формировании символизма человека на той стадии, когда Homo sapiens расселялись в Азии и обособлялись от неандертальцев и денисовцев.

Сама подвеска выполнена из графита, ближайшее месторождение которого находится в сотне километров от Толбора-21. При раскопках археологам удалось обнаружить и другие похожие изделия из мягких каменных пород: стеатита, талькита, серпентинита.