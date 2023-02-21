В Китае при раскопках во дворце нашли туалет со смывом возрастом 2400 лет

Во время раскопок во дворце в городском округе Юэян в Китае археологи нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад. Об этом сообщает China Daily.

У конструкции отсутствует верхняя часть, поэтому понять, как пользовались унитазом, затруднительно. Само устройство находилось в помещении, а труба вела в яму снаружи здания. Согласно одному из предположений учёных, слуги наливали в чашу воду каждый раз при использовании. При этом найденный унитаз в древности считался роскошью.

Исследователи предполагают, что найденным экземпляром мог пользоваться Цинь Сяогон (381–338 годы до нашей эры) или его отец Цинь Сяньгун (424–362 годы до нашей эры) из царства Цинь, или первый император династии Хань Лю Бан (256 или 247 – 195 годы до нашей эры).

До обнаружения артефакта считалось, что первый смывной унитаз был изобретён Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке.