Умер певец Мартин Стивенс, покоривший мир кавером на песню Love Is In The Air
Мартин Стивенс. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Productions Showbizz
Канадский певец Мартин Стивенс, ставший популярным благодаря каверу на песню Love Is In The Air, умер в возрасте 69 лет, сообщает агентство Production Showbizz в соцсетях.
Причина смерти поп-исполнителя не раскрывается, однако известно, что он ушёл из жизни накануне, 5 июля, у себя дома.
Мартин Стивенс (настоящее имя — Роже Прюдо) родился 3 октября 1953 года в канадском Вердене в семье франкофонов. В 1978 году он выпустил дебютный альбом, в котором все песни, за исключением кавера на Love Is In The Air, были на французском языке. Именно перепетый хит австралийского певца Джона Пола Янга в итоге и принёс Стивенсу номинацию на музыкальную премию "Джуно" как самый продаваемый сингл.
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