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6 июля, 15:21

Умер певец Мартин Стивенс, покоривший мир кавером на песню Love Is In The Air

<p>Мартин Стивенс. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Productions Showbizz </p>

Мартин Стивенс. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Productions Showbizz

Канадский певец Мартин Стивенс, ставший популярным благодаря каверу на песню Love Is In The Air, умер в возрасте 69 лет, сообщает агентство Production Showbizz в соцсетях.

Причина смерти поп-исполнителя не раскрывается, однако известно, что он ушёл из жизни накануне, 5 июля, у себя дома.

Мартин Стивенс (настоящее имя — Роже Прюдо) родился 3 октября 1953 года в канадском Вердене в семье франкофонов. В 1978 году он выпустил дебютный альбом, в котором все песни, за исключением кавера на Love Is In The Air, были на французском языке. Именно перепетый хит австралийского певца Джона Пола Янга в итоге и принёс Стивенсу номинацию на музыкальную премию "Джуно" как самый продаваемый сингл.

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Наталья Исакова
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