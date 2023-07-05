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5 июля, 00:05

Актёр из "Операции "Ы" Владимир Приходько умер в возрасте 89 лет

На Украине на 90-м году жизни скончался советский актёр Владимир Приходько. По данным портала kino-teatr.ru, артиста не стало ещё 10 июня, однако известие о его кончине появилось только сейчас.

Приходько похоронили на Артёмовском кладбище в родном городе Мерефе Харьковской области, куда он вернулся в 1990 году, когда перестал сниматься в кино.

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Владимир Приходько родился 24 октября 1933 года. Окончил кулинарную школу, работал на заводе, профессионально занимался футболом, но из-за травмы завершил спортивную карьеру. В конце 1950-х учился в актёрской студии в Харькове, а получив специальность актёра, поехал в Москву.

Артист получил известность после съёмок в ленте "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". А всего в его фильмографии 51 работа, в том числе "Война и мир", "Вечный зов", "Рождённая революцией", "Дерсу Узала", "И снова Анискин", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Ах, водевиль, водевиль...", "Вам и не снилось", "Возвращение Будулая".

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А ранее Лайф писал, что в возрасте 89 лет скончался американский актёр, режиссёр и сценарист, лауреат премий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" Алан Аркин. На его счету более 110 ролей в фильмах и сериалах, в числе которых "Дождись темноты" с Одри Хепбёрн, "Попи" с Ритой Морено, "Марли и я", "Эдвард Руки-ножницы".

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Кадр из фильма "Война и мир" / www.kino-teatr.ru

Лариса Сафронова
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