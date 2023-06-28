Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница" скончалась от страшной болезни
Актриса из фильма "Эммануэль: Антидевственница" Лакамп умерла от рака в 68 лет
Изабель Лакамп. Обложка © Getty Images / Sophie Bassouls
Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница" Изабель Лакамп скончалась в возрасте 68 лет. Как пишет News In France, причиной смерти актрисы и писательницы стал рак, с которым она боролась на протяжении многих лет. У неё остался сын Каспар.
Помимо продолжения "Эммануэли", Лакамп известна по игре в "Саде пыток", "Адском поезде", "Мраморном сердце", а также ряде других картин. Кроме того, она была автором более десяти книг, первой её работой стал роман "Жизнь дракона" 1986 года.
Ранее стало известно о смерти на 89-м году жизни американского актёра Николаса Костера, наиболее известного по игре в легендарном сериале "Санта-Барбара". Он был женат несколько раз, а последний брак заключил в 2010 году с россиянкой Еленой Бородулиной.