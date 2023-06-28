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28 июня, 14:09

Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница" скончалась от страшной болезни

Актриса из фильма "Эммануэль: Антидевственница" Лакамп умерла от рака в 68 лет

<p>Изабель Лакамп. Обложка © Getty Images / Sophie Bassouls</p>

Изабель Лакамп. Обложка © Getty Images / Sophie Bassouls

Звезда фильма "Эммануэль: Антидевственница" Изабель Лакамп скончалась в возрасте 68 лет. Как пишет News In France, причиной смерти актрисы и писательницы стал рак, с которым она боролась на протяжении многих лет. У неё остался сын Каспар.

Помимо продолжения "Эммануэли", Лакамп известна по игре в "Саде пыток", "Адском поезде", "Мраморном сердце", а также ряде других картин. Кроме того, она была автором более десяти книг, первой её работой стал роман "Жизнь дракона" 1986 года.

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Матвей Константинов
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