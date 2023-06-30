На 90-м году жизни умер оскароносный актёр Алан Аркин

Американский актёр, режиссёр и сценарист, лауреат премий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" Алан Аркин скончался в возрасте 89 лет. Об утрате сообщает в пятницу журнал People.

По словам сыновей актёра, он умер у себя дома в Калифорнии.

"Наш отец Алан Аркин был обладателем уникального природного дара и состоялся как художник и как человек. Любящий муж, отец, лучший прадедушка, его обожали, и его будет очень не хватать", — говорится в совместном заявлении семьи оскароносной знаменитости.

На счету Алана Аркина более 110 ролей в фильмах и сериалах, в числе которых "Дождись темноты" с Одри Хепбёрн, "Попи" с Ритой Морено, "Марли и я", "Эдвард Руки-ножницы". За роль лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" (1966 год) он получил премию "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар". Вторую номинацию на самую желанную кинопремию Аркин получил за фильм "Сердце — одинокий охотник" (1969 год), а третья и победная номинация с ним случилась в 2007 году. Аркин получил "Оскар" за роль второго плана — дедушки главной героини — в комедии Валери Фэрис и Джонатана Дэйтона "Маленькая мисс Счастье".