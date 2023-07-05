Умер заслуженный артист России Алексей Кузнецов
Артист Вахтанговского театра Алексей Кузнецов скончался на 83-м году жизни
Артист Вахтанговского театра Алексей Кузнецов. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Актер, режиссёр и заслуженный артист России Алексей Кузнецов скончался на 83-м году жизни. Об этом заявила пресс-служба театра им. Е.Б. Вахтангова, в котором он служил более полувека.
"С глубоким прискорбием сообщаем. Сегодня, 5 июля, на 83-м году ушёл из жизни мастер вахтанговской сцены, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Алексей Глебович Кузнецов", — отметили в учреждении.
Там подчеркнули, что Кузнецов был интеллигентным артистом с тонким юмором и опытным педагогом с безупречным литературным вкусом. Сниматься в кино он начал в 1954 году ещё подростком. Среди первых фильмов — "Аттестат зрелости" и "Мы с вами где-то встречались". Широкой публике Кузнецов известен по ролям таксиста в "Зелёном огоньке", Кирсанова-старшего в "Отцах и детях", герцога Бекингема в картине "Д`Артаньян и три мушкетёра". О месте и дате церемонии прощания пока не сообщается.
Ранее Лайф писал, что актёр из "Операции "Ы" Владимир Приходько умер в возрасте 89 лет. Артиста не стало 10 июня.