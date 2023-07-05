Умер заслуженный артист России Алексей Кузнецов

Актер, режиссёр и заслуженный артист России Алексей Кузнецов скончался на 83-м году жизни. Об этом заявила пресс-служба театра им. Е.Б. Вахтангова, в котором он служил более полувека.

Там подчеркнули, что Кузнецов был интеллигентным артистом с тонким юмором и опытным педагогом с безупречным литературным вкусом. Сниматься в кино он начал в 1954 году ещё подростком. Среди первых фильмов — "Аттестат зрелости" и "Мы с вами где-то встречались". Широкой публике Кузнецов известен по ролям таксиста в "Зелёном огоньке", Кирсанова-старшего в "Отцах и детях", герцога Бекингема в картине "Д`Артаньян и три мушкетёра". О месте и дате церемонии прощания пока не сообщается.