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6 июля, 15:14

Кириенко посетил легендарную школу бокса в Энергодаре, где растят юных чемпионов

<p>Евгений Кузьмин (в центре) — воспитанник подшефной "Росэнергоатому" спортшколы Энергодара. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/OstashkoNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Осташко! Важное</a></p>

Евгений Кузьмин (в центре) — воспитанник подшефной "Росэнергоатому" спортшколы Энергодара. Фото © Telegram / Осташко! Важное

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил легендарную школу бокса в Энергодаре. В поездке его сопровождал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Гостям рассказали об одном из недавних достижений этой подшефной "Росэнергоатому" спортивной школы — победе 15-летнего ученика на соревнованиях во Владивостоке.

"Чемпионом в весовой категории 54 кг среди юношей 2007–2008 года рождения стал Евгений Кузьмин, тренер — Артур Пригода. Для молодого победителя и его тренера это дебютные соревнования подобного масштаба", рассказал в телеграм-канале журналист Руслан Осташко.

Воспитанник школы провёл два боя и в финале одержал убедительную победу над боксёром из Белоруссии. Юный спортсмен выразил благодарность Федерации бокса Запорожской области и руководству Энергодара за всестороннюю поддержку и помощь.

К слову, "Росэнергоатом" активно возводит и другую социальную инфраструктуру в Энергодаре, включая новые школы, спортивные залы и сооружения.

Кириенко посетил библиотеку и спортивную школу в Новотроицком округе Херсонской области

Кириенко посетил библиотеку и спортивную школу в Новотроицком округе Херсонской области

Визит Кириенко состоялся в контексте программы по развитию новых регионов и повышению качества жизни населения, которую Правительство РФ приняло по поручению президента Владимира Путина. Посещение социальных объектов на присоединённых территориях и обсуждение потребностей местных жителей позволяет сформировать представление о запросах людей для оказания им адресной помощи.

Алексей Берковиц
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