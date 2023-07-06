Кириенко посетил легендарную школу бокса в Энергодаре, где растят юных чемпионов
Евгений Кузьмин (в центре) — воспитанник подшефной "Росэнергоатому" спортшколы Энергодара. Фото © Telegram / Осташко! Важное
Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил легендарную школу бокса в Энергодаре. В поездке его сопровождал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Гостям рассказали об одном из недавних достижений этой подшефной "Росэнергоатому" спортивной школы — победе 15-летнего ученика на соревнованиях во Владивостоке.
"Чемпионом в весовой категории 54 кг среди юношей 2007–2008 года рождения стал Евгений Кузьмин, тренер — Артур Пригода. Для молодого победителя и его тренера это дебютные соревнования подобного масштаба", — рассказал в телеграм-канале журналист Руслан Осташко.
Воспитанник школы провёл два боя и в финале одержал убедительную победу над боксёром из Белоруссии. Юный спортсмен выразил благодарность Федерации бокса Запорожской области и руководству Энергодара за всестороннюю поддержку и помощь.
К слову, "Росэнергоатом" активно возводит и другую социальную инфраструктуру в Энергодаре, включая новые школы, спортивные залы и сооружения.
Визит Кириенко состоялся в контексте программы по развитию новых регионов и повышению качества жизни населения, которую Правительство РФ приняло по поручению президента Владимира Путина. Посещение социальных объектов на присоединённых территориях и обсуждение потребностей местных жителей позволяет сформировать представление о запросах людей для оказания им адресной помощи.