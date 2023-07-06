Кириенко посетил легендарную школу бокса в Энергодаре, где растят юных чемпионов

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил легендарную школу бокса в Энергодаре. В поездке его сопровождал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Гостям рассказали об одном из недавних достижений этой подшефной "Росэнергоатому" спортивной школы — победе 15-летнего ученика на соревнованиях во Владивостоке.

"Чемпионом в весовой категории 54 кг среди юношей 2007–2008 года рождения стал Евгений Кузьмин, тренер — Артур Пригода. Для молодого победителя и его тренера это дебютные соревнования подобного масштаба", — рассказал в телеграм-канале журналист Руслан Осташко.

Воспитанник школы провёл два боя и в финале одержал убедительную победу над боксёром из Белоруссии. Юный спортсмен выразил благодарность Федерации бокса Запорожской области и руководству Энергодара за всестороннюю поддержку и помощь.

К слову, "Росэнергоатом" активно возводит и другую социальную инфраструктуру в Энергодаре, включая новые школы, спортивные залы и сооружения.