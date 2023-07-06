Кириенко посетил библиотеку и спортивную школу в Новотроицком округе Херсонской области

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко был с рабочим визитом в Новотроицком округе Херсонской области. Одна из остановок была сделана в селе Чкалово, где Кириенко пообщался с местными жителями, узнал о проблемах и потребностях, а также осмотрел местную библиотеку. Её директор Елена Мерзликина обратилась за помощью в подготовке читальных залов к отопительному сезону. А глава Новотроицкого округа Евгения Кузьменко также попросила отправить специалистов для ремонта загса и восстановления других зданий в муниципалитете.

Кириенко посетил Новотроицкий округ Херсонской области и побывал в библиотеке села Чкалово. Видео © ТРК "Таврия"

Визит Кириенко состоялся в контексте программы по развитию новых регионов и повышению качества жизни населения, которую Правительство РФ приняло по поручению президента Владимира Путина. Посещение социальных объектов на присоединённых территориях и обсуждение потребностей местных жителей позволяет сформировать представление о запросах людей для оказания им адресной помощи.

Следующим пунктом в программе визита стало посещение местной спортивной школы. Тренер по боксу Анатолий Рубан, воспитавший за всё время своей карьеры множество сильных бойцов, рассказал делегации во главе с Кириенко о проблемах учреждения, ну и отвёл гостей из Москвы к доске почёта с портретами своих звёздных воспитанников.

Тренер по боксу Анатолий Рубан рассказал Кириенко о своих именитых воспитанниках. Видео © ТРК "Таврия"

Первый замруководителя Администрации Президента подчеркнул, что развитие спорта в Херсонской области важно продолжать: это одно из приоритетных направлений политики России, в особенности поиск талантливой молодёжи в отдалённых сельских районах. На эти цели в бюджете Российской Федерации выделяются большие средства, в том числе для этого на территорию области заходят спортивные федерации, которые создают все условия для развития детей.

В ходе визита Сергей Кириенко также ознакомился с работой образовательного учреждения и узнал о потребностях в обновлении помещений и модернизации оборудования. Он поручил членам Правительства Херсонской области оперативно отреагировать на все запросы по восстановлению и развитию школы.