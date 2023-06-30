Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил филиал фонда "Защитники Отечества" в Луганске. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Сергей Кириенко посетил филиал фонда "Защитники Отечества" в Луганске. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Филиал фонда был открыт по указу президента РФ Владимира Путина 31 мая. Менее чем за месяц работы филиалом государственного фонда было принято более тысячи заявлений, его социальные координаторы уже работают в 11 городах и районах республики, а сам фонд продолжает наращивать деятельность.

В ходе рабочей поездки Кириенко и Пасечник также проинспектировали ход строительства молодёжного центра "Росмолодёжь" в Луганске. По словам Пасечника, в центре будет расположен, в частности, мультимедийный исторический парк "Россия — моя история".