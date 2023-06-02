В Подмосковье открылся филиал фонда "Защитники Отечества", сотрудников поблагодарил губернатор
Губернатор Воробьёв поблагодарил сотрудников филиала фонда "Защитники Отечества"
Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил сотрудников филиала государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает телеканал "360". Филиал фонда — недавно заработавшая в Подмосковье структура, которая оказывает поддержку участникам СВО и их семьям.
В филиале работает кабинет психолога, МФЦ, а ещё там можно получить в прокат средства реабилитации и полноценную помощь от квалифицированных специалистов.
"Фонд создавали, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту — это была его идея. Мы её реализовали, так же как и другие регионы. Очень надеюсь, что всё это будет удобно, полезно", — рассказал губернатор.
Региональное отделение фонда открылось 1 июня в Красногорске. Его главой стала Ольга Ермакова — представитель областного штаба Комитета семей воинов Отечества. В фонд можно обратиться по номеру 8-498-602-00-23 или написав на электронную почту 50-gosfond@mail.ru.
Напомним, что государственный фонд "Защитники Отечества" был создан в апреле этого года по указу Владимира Путина. Задачей фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей военнослужащих. В фондах помогают с оформлением мер социальной, юридической и психологической поддержки, трудоустройством, получением лекарств и протезов, оформлением инвалидности и прочим. В фонде работают квалифицированные специалисты: психологи, работники МФЦ, медики и социальные координаторы.