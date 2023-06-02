В Подмосковье открылся филиал фонда "Защитники Отечества", сотрудников поблагодарил губернатор

Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил сотрудников филиала государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает телеканал "360". Филиал фонда — недавно заработавшая в Подмосковье структура, которая оказывает поддержку участникам СВО и их семьям.

В филиале работает кабинет психолога, МФЦ, а ещё там можно получить в прокат средства реабилитации и полноценную помощь от квалифицированных специалистов.

"Фонд создавали, чтобы облегчить получение выплат, документов и ответов на интересующие вопросы. Спасибо президенту — это была его идея. Мы её реализовали, так же как и другие регионы. Очень надеюсь, что всё это будет удобно, полезно", — рассказал губернатор.

Региональное отделение фонда открылось 1 июня в Красногорске. Его главой стала Ольга Ермакова — представитель областного штаба Комитета семей воинов Отечества. В фонд можно обратиться по номеру 8-498-602-00-23 или написав на электронную почту 50-gosfond@mail.ru.