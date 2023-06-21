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21 июня, 08:32

В фонде "Защитники Отечества" обсудили "буксующие" инициативы по оказанию помощи бойцам СВО

Турчак и Цивилёва отчитались о заседании фонда "Защитники Отечества"

<p>Заседание фонда "Защитники Отечества". Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-i-anna-civileva-proveli-pervoe-zasedanie-gruppy-po-zakonotvorchestvu-nablyudatelnogo-soveta-fonda-zashitniki-otechestva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия"</a></p>

Заседание фонда "Защитники Отечества". Обложка © "Единая Россия"

Состоялось первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", которое провели его председатель Анна Цивилёва и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Внимание было уделено "забуксовавшим" инициативам, которые должны дополнить список мер поддержки участников, ветеранов спецоперации и членов их семей. Например, вопрос страхования добровольцев СВО. По закону они вправе получать страховые выплаты на равных с другими бойцами ВС РФ.

"По факту этого не происходит — не определён порядок выплат. Законодательная инициатива рабочей группой по СВО подготовлена и направлена в кабмин. Минобороны и Минфин поддерживают. Договорились, что в ближайшее время увидим положительное заключение", — пояснил Турчак.

Вторым вопросом повестки стало признание ракетчиков, моряков и других участников спецоперации, не находящихся непосредственно в зоне СВО, ветеранами боевых действий, чтобы эти категории военнослужащих тоже могли рассчитывать на любые льготы. Законопроект об этом сейчас передан на рассмотрение, разногласия по нему урегулированы.

Третий момент — необходимо распространить право на единовременную выплату на строительство жилья для семей экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО. Речь идёт о бывших работниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни. Сейчас этой льготой такие семьи пользоваться не могут. Поэтому законодательные поправки уже отправлены в Госдуму.

"В филиалы фонда "Защитники Отечества" поступают различные обращения от ветеранов и семей погибших. Их содержание показывает, что законодательная база для поддержки бойцов требует дальнейшего совершенствования и настройки", — добавила Цивилёва.

Совместные усилия рабочей группы наблюдательного совета по законотворчеству и фонда помогут достичь больших результатов, чтобы помощь ветеранам оказывалась быстро и эффективно, заключила она.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылся филиал фонда "Защитники Отечества", сотрудников поблагодарил губернатор Андрей Воробьёв. Там теперь работает кабинет психолога, МФЦ, а ещё можно получить в прокат средства реабилитации и полноценную помощь от квалифицированных специалистов.

Татьяна Миссуми
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