Голикова: Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты

Участники специальной военной операции на Украине будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. А те среди них, кто уже учится на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023/24 учебном году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний", — сказала заместитель председателя правительства на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова добавила, что участники СВО, которые являются студентами платных отделений вузов, смогут перевестись на бюджет в приоритетном порядке. С этой целью кабмин наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах, пишет RT.