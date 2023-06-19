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19 июня, 13:09

Голикова: Участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты

Участники специальной военной операции на Украине будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. А те среди них, кто уже учится на платной основе, смогут перейти на бюджет в 2023/24 учебном году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний", — сказала заместитель председателя правительства на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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Голикова добавила, что участники СВО, которые являются студентами платных отделений вузов, смогут перевестись на бюджет в приоритетном порядке. С этой целью кабмин наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах, пишет RT.

Ранее в Минобрнауки заявили о достаточном количестве бюджетных мест в вузах России. Министр Валерий Фальков подчеркнул, что государство проводит сбалансированную политику по предоставлению преференций и льгот, ни в коей мере не ущемляя права других учащихся.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Никонов
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