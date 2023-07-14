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Опубликовано 14 июля 2023, 15:00
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10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

Оглавление
На кухне в коммунальной квартире в Пскове, 1991 г.
Жительница коммунальной квартиры на Невском проспекте, Ленинград, 30 июня 1990 г.
В коммунальной квартире на Арбате, Москва, 1988 г.
Жительница Костромы на кухне, 12 февраля 1991 г.
Утро жильцов коммунальной квартиры, Куйбышев, 1989 г.
Коридор коммунальной квартиры на Старом Арбате, Москва, 1988 г.
У коммунальной квартиры на Арбате, Москва, 1988 г.
Обитатель старинного дома в центре Пскова, 1 января 1991 г.
Очередники Фрунзенского района в комнате в коммунальной квартире, Москва, 31 октября 1988 г.
Жители одной из таких квартир в районе Садового кольца, Москва, 22 октября 1988 г.

Эти фотографии из коммунальных квартир Советского Союза позволят нам заглянуть в прошлое и увидеть быт тех времён. А кто-то даже вспомнит свою молодость, вопрос лишь как: с ностальгией или ужасом?

В СССР, вплоть до самого его развала, жилищный вопрос был одним из самых острых. Во многих городах страны семьи вынуждены были жить в коммунальных квартирах, где каждый гражданин Союза имел только свою комнату, а кухня и ванная были общими для всех. Фотографы того времени не обошли стороной такой интересный объект для съёмки. Их работы позволяют окунуться в быт жильцов коммунальных квартир СССР. А какие чувства возникают у вас, глядя на эти фотографии?

На кухне в коммунальной квартире в Пскове, 1991 г.

Как иногда могло быть весело в советских коммуналках. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Александра Овчинникова

Как иногда могло быть весело в советских коммуналках. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Александра Овчинникова

Жительница коммунальной квартиры на Невском проспекте, Ленинград, 30 июня 1990 г.

Светлая и просторная коммунальная квартира на Невском, 90-е. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Светлая и просторная коммунальная квартира на Невском, 90-е. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

В коммунальной квартире на Арбате, Москва, 1988 г.

Порой в коммунальной квартире был день стирки. Выглядел он вот так. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Порой в коммунальной квартире был день стирки. Выглядел он вот так. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Жительница Костромы на кухне, 12 февраля 1991 г.

Тамара Александровна Писанова на кухне в коммунальной квартире. Фото © Фотохроника ТАСС

Тамара Александровна Писанова на кухне в коммунальной квартире. Фото © Фотохроника ТАСС

Утро жильцов коммунальной квартиры, Куйбышев, 1989 г.

Как в СССР жили в коммуналках: взгляд из прошлого. Фото © ТАСС / Никитин Николай

Как в СССР жили в коммуналках: взгляд из прошлого. Фото © ТАСС / Никитин Николай

Коридор коммунальной квартиры на Старом Арбате, Москва, 1988 г.

Ностальгия с привкусом детства: многие в Союзе жили именно так. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Ностальгия с привкусом детства: многие в Союзе жили именно так. Фото © ТАСС / Иванов Олег

У коммунальной квартиры на Арбате, Москва, 1988 г.

Звонки, которые из коридора вели в комнату к конкретному жильцу коммуналки. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Звонки, которые из коридора вели в комнату к конкретному жильцу коммуналки. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Обитатель старинного дома в центре Пскова, 1 января 1991 г.

Дворник М.П. Григорьев в своём жилье. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий, Овчинников Александр

Дворник М.П. Григорьев в своём жилье. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий, Овчинников Александр

Очередники Фрунзенского района в комнате в коммунальной квартире, Москва, 31 октября 1988 г.

Лариса и Сергей Монаховы с детьми. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Лариса и Сергей Монаховы с детьми. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Жители одной из таких квартир в районе Садового кольца, Москва, 22 октября 1988 г.

Насколько дружно жили в коммуналках СССР. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Насколько дружно жили в коммуналках СССР. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Эти фотографии не только отражают прошлое, но и напоминают о том, как важно развивать жилищную политику, чтобы обеспечить каждому достойное жильё. И, конечно же, видно, как далеко наша страна продвинулась всего за несколько десятилетий в этом вопросе.

А вы жили в коммунальной квартире во времена Советского Союза?

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6 решений в интерьере СССР, которые сейчас нам кажутся дикими
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ТАСС / Иванов Олег

Сергей Трофимов
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