10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

В СССР, вплоть до самого его развала, жилищный вопрос был одним из самых острых. Во многих городах страны семьи вынуждены были жить в коммунальных квартирах, где каждый гражданин Союза имел только свою комнату, а кухня и ванная были общими для всех. Фотографы того времени не обошли стороной такой интересный объект для съёмки. Их работы позволяют окунуться в быт жильцов коммунальных квартир СССР. А какие чувства возникают у вас, глядя на эти фотографии?

На кухне в коммунальной квартире в Пскове, 1991 г.

Как иногда могло быть весело в советских коммуналках. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Александра Овчинникова

Жительница коммунальной квартиры на Невском проспекте, Ленинград, 30 июня 1990 г.

Светлая и просторная коммунальная квартира на Невском, 90-е. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

В коммунальной квартире на Арбате, Москва, 1988 г.

Порой в коммунальной квартире был день стирки. Выглядел он вот так. Фото © ТАСС / Олег Иванов

Жительница Костромы на кухне, 12 февраля 1991 г.

Тамара Александровна Писанова на кухне в коммунальной квартире. Фото © Фотохроника ТАСС

Утро жильцов коммунальной квартиры, Куйбышев, 1989 г.

Как в СССР жили в коммуналках: взгляд из прошлого. Фото © ТАСС / Никитин Николай

Коридор коммунальной квартиры на Старом Арбате, Москва, 1988 г.

Ностальгия с привкусом детства: многие в Союзе жили именно так. Фото © ТАСС / Иванов Олег

У коммунальной квартиры на Арбате, Москва, 1988 г.

Звонки, которые из коридора вели в комнату к конкретному жильцу коммуналки. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Обитатель старинного дома в центре Пскова, 1 января 1991 г.

Дворник М.П. Григорьев в своём жилье. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий, Овчинников Александр

Очередники Фрунзенского района в комнате в коммунальной квартире, Москва, 31 октября 1988 г.

Лариса и Сергей Монаховы с детьми. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Жители одной из таких квартир в районе Садового кольца, Москва, 22 октября 1988 г.

Насколько дружно жили в коммуналках СССР. Фото © ТАСС / Иванов Олег

Эти фотографии не только отражают прошлое, но и напоминают о том, как важно развивать жилищную политику, чтобы обеспечить каждому достойное жильё. И, конечно же, видно, как далеко наша страна продвинулась всего за несколько десятилетий в этом вопросе.