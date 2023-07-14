10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость
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Эти фотографии из коммунальных квартир Советского Союза позволят нам заглянуть в прошлое и увидеть быт тех времён. А кто-то даже вспомнит свою молодость, вопрос лишь как: с ностальгией или ужасом?
В СССР, вплоть до самого его развала, жилищный вопрос был одним из самых острых. Во многих городах страны семьи вынуждены были жить в коммунальных квартирах, где каждый гражданин Союза имел только свою комнату, а кухня и ванная были общими для всех. Фотографы того времени не обошли стороной такой интересный объект для съёмки. Их работы позволяют окунуться в быт жильцов коммунальных квартир СССР. А какие чувства возникают у вас, глядя на эти фотографии?
На кухне в коммунальной квартире в Пскове, 1991 г.
Как иногда могло быть весело в советских коммуналках. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян, Александра Овчинникова
Жительница коммунальной квартиры на Невском проспекте, Ленинград, 30 июня 1990 г.
Светлая и просторная коммунальная квартира на Невском, 90-е. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
В коммунальной квартире на Арбате, Москва, 1988 г.
Порой в коммунальной квартире был день стирки. Выглядел он вот так. Фото © ТАСС / Олег Иванов
Жительница Костромы на кухне, 12 февраля 1991 г.
Тамара Александровна Писанова на кухне в коммунальной квартире. Фото © Фотохроника ТАСС
Утро жильцов коммунальной квартиры, Куйбышев, 1989 г.
Как в СССР жили в коммуналках: взгляд из прошлого. Фото © ТАСС / Никитин Николай
Коридор коммунальной квартиры на Старом Арбате, Москва, 1988 г.
Ностальгия с привкусом детства: многие в Союзе жили именно так. Фото © ТАСС / Иванов Олег
У коммунальной квартиры на Арбате, Москва, 1988 г.
Звонки, которые из коридора вели в комнату к конкретному жильцу коммуналки. Фото © ТАСС / Иванов Олег
Обитатель старинного дома в центре Пскова, 1 января 1991 г.
Дворник М.П. Григорьев в своём жилье. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий, Овчинников Александр
Очередники Фрунзенского района в комнате в коммунальной квартире, Москва, 31 октября 1988 г.
Лариса и Сергей Монаховы с детьми. Фото © ТАСС / Иванов Олег
Жители одной из таких квартир в районе Садового кольца, Москва, 22 октября 1988 г.
Насколько дружно жили в коммуналках СССР. Фото © ТАСС / Иванов Олег
Эти фотографии не только отражают прошлое, но и напоминают о том, как важно развивать жилищную политику, чтобы обеспечить каждому достойное жильё. И, конечно же, видно, как далеко наша страна продвинулась всего за несколько десятилетий в этом вопросе.
А вы жили в коммунальной квартире во времена Советского Союза?
ТАСС / Иванов Олег