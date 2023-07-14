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14 июля, 14:30

6 причин для задержки "этих дней", когда вы не беременны

Отсутствие месячных — ещё не повод выбирать имя для будущего ребёнка. Возможно, дело вовсе не в зачатии. Ведь нарушение цикла может быть симптомом совсем других процессов.

Для одних это шок, для других радость. Но в обоих случаях есть риск заблуждения, ведь "эти дни" могут запоздать не только из-за беременности. Вот список возможных причин, почему нет месячных.

1. Перетренированность

В каких случаях пропадает менструация и почему. Фото © Unsplash / Sven Mieke

В каких случаях пропадает менструация и почему. Фото © Unsplash / Sven Mieke

Слишком частые тренировки могут истощить организм, что в результате повлияет на баланс гормонов. Если менструации стали нерегулярными или вовсе прекратились, попробуйте снизить физическую активность.

2. Стресс

Почему нет месячных: шесть самых частых причин. Фото © Unsplash / Elisa Ventur

Почему нет месячных: шесть самых частых причин. Фото © Unsplash / Elisa Ventur

Завал на работе и проблемы в личной жизни тоже влияют на цикл. Менструации в таком состоянии доставляют гораздо больше дискомфорта, а продолжительность "этих дней" может как сократиться, так и вырасти. Выход — больше заботы о себе.

3. Колебания веса

Почему идут месячные, почему потом нет: проблема в весе. Фото © Unsplash / Fuu J

Почему идут месячные, почему потом нет: проблема в весе. Фото © Unsplash / Fuu J

Менструация может вообще не наступить, если слишком быстро похудеть. Это происходит из-за недостатка гормонов, необходимых для овуляции. Лишний вес тоже влияет на цикл. Эстрогенов становится больше, и его периодичность может сильно измениться. В обоих случаях стоит пересмотреть пищевое поведение.

4. Контрацептивы

Задержка месячных: почему так может быть. Фото © Unsplash / Reproductive Health Supplies Coalition

Задержка месячных: почему так может быть. Фото © Unsplash / Reproductive Health Supplies Coalition

Противозачаточные средства, такие как внутриматочная спираль или гормональные препараты, тоже влияют на цикл, и это абсолютно нормально. Таблетки даже можно целенаправленно принимать для пропуска цикла, например перед отпуском или важным событием.

5. Синдром Штейна – Левенталя

Боли при месячных или их полное отсутствие могут быть из-за болезни. Изображение © Wikimedia Commons / scientificanimations

Боли при месячных или их полное отсутствие могут быть из-за болезни. Изображение © Wikimedia Commons / scientificanimations

Это распространённое эндокринное заболевание, которое влияет на работу яичников. И у каждой третьей женщины оно приводит к прекращению цикла. Причина — в нарушении процесса созревания яйцеклеток из-за повышенного уровня мужских половых гормонов. В данном случае без визита к врачу не обойтись.

6. Менопауза

Преждевременная менопауза как причина отсутствия месячных. Изображение © Freepik

Преждевременная менопауза как причина отсутствия месячных. Изображение © Freepik

С возрастом менструации полностью прекращаются: это связано со снижением уровня гормонов. Обычно менопауза наступает при достижении 45–55 лет, после чего женщина теряет способность рожать детей. Но это может случиться и раньше. В таких случаях менопауза считается преждевременной.

8 мифов о мужском здоровье, которые опасны для жизни

8 мифов о мужском здоровье, которые опасны для жизни

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Freepik

Семен Хафизов
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