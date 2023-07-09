8 мифов о мужском здоровье, которые опасны для жизни

В мифы о здоровье легко верить, потому что все вокруг с ними соглашаются. Но правда, как обычно, сложнее, и осознавать её больно. Особенно тогда, когда уже слишком поздно. Чтобы этого избежать, лучше заранее выяснить, от каких заблуждений стоит отказаться как можно скорее.

1. Выпивка — отличный способ борьбы со стрессом

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Пара бокалов в выходные, вероятно, не причина для беспокойства, но вредным привычкам легко поддаться. Лучше найти и устранить саму причину стресса. Если вы выпиваете больше семи порций пива или десяти порций вина в неделю и у вас наблюдается потеря памяти после вечеринок, то самое время обратиться за помощью.

2. Езда на велосипеде снижает фертильность

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Есть теория, что у топовых велогонщиков действительно снижается количество сперматозоидов: возможно, из-за перегрева яичек. В узких шортах они плотно прижаты к телу, поэтому теряют способность эффективно отводить тепло. Но для обычных любителей велопрогулок этот риск минимален. Наоборот, любая физическая активность положительно сказывается на фертильности.

3. Мужчины не болеют остеопорозом

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Действительно, женщины страдают этой болезнью гораздо чаще: уже к 50 годам плотность их костей может значительно снизиться. Но и мужчинам не стоит расслабляться. Непереносимость глютена, длительное использование стероидов или иммунодепрессантов — факторы риска, которые повышают вероятность возникновения остеопороза независимо от пола. Лучшая профилактика — регулярные силовые тренировки.

4. Психотерапия бесполезна

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Мужчины в три раза чаще сводят счёты с жизнью и при этом на 36% реже посещают психотерапевтов. Они убеждены, что рассказывать кому-то о своих переживаниях не самая лучшая идея, в итоге годами живут в состоянии стресса. И это никогда не приводит ни к чему хорошему.

5. Храпеть нормально

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Женщины тоже так думают, но только если речь идёт о них самих. Действительно, храп не такая уж серьёзная проблема. Но только до тех пор, пока он не становится слишком громким или не начинает сопровождаться эпизодами апноэ — непреднамеренной задержкой дыхания. Проверьте себя: если вы спите достаточное время, но потом весь день клюёте носом, значит, у вас тоже есть этот симптом. А это верный путь к болезням сердца, диабету и депрессии.

6. Рак груди бывает только у женщин

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Распространённость этой болезни у мужчин — всего один случай на десять тысяч человек, но никто вам не гарантирует, что это будете не вы. Факторы риска — лишний вес, злоупотребление алкоголем и наследственность. Женщины проходят регулярные осмотры груди, а мужчинам рекомендуется делать это самостоятельно. Если заметили какие-то изменения — запишитесь к врачу.

7. Возраст не влияет на фертильность мужчины

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У мужчины нет менопаузы, и он может произвести потомство даже в 90 лет. Но количество и качество спермы с возрастом меняется — и отнюдь не в лучшую сторону. Тем не менее фертильность можно сохранить на хорошем уровне, следуя простым правилам: не курить, не употреблять алкоголь и наркотики, правильно питаться и быть физически активным.

8. Если рака простаты не было у отца, его не будет и у сына

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