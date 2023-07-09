5 главных ошибок в спортзале, из-за которых вы рискуете стать инвалидом

Каждый из нас хочет быть здоровым и крепким, и поэтому многие решаются на занятия в спортзале. Но далеко не все знают, как правильно тренироваться, из-за чего рискуют остаться инвалидами. Расскажем о пяти главных ошибках, исключив которые вы спасёте своё здоровье.

1. Неправильная техника выполнения упражнений

Одна из главных ошибок, которую делают многие, — это неправильная техника выполнения упражнений. Если вы не знаете, как правильно выполнять упражнение, возникает огромный риск получить травму. Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с тренером, который поможет настроить правильную технику выполнения упражнений.

2. Тренировки без разминки

Как избежать травм в спортзале: 5 главных ошибок, которые встречаются у всех новичков. Фото © Freepik / senivpetro

Многие люди не уделяют должного внимания разогреву перед тренировкой. Это ещё одна ошибка, которая может привести к травмам. Разминка должна быть обязательной частью занятий спортом. Это поможет вашим мышцам подготовиться к физическим нагрузкам.

3. Слишком большая нагрузка

Ещё одна ошибка, которую часто допускают любители рискнуть своим здоровьем, — это слишком большая нагрузка. Не забывайте, что тело имеет свои пределы, а если вы перегружаете его, то шансы получить травму растут в геометрической прогрессии. Начинайте с небольшого веса и постепенно увеличивайте нагрузку. Да, так потребуется больше времени для результата, но риск что-то повредить минимизируется.

4. Недостаточный отдых

Некоторые люди в погоне за идеальным телом занимаются в спортзале каждый день, не давая своему телу отдыха. Конечно же, это может привести к травмам. Ваше тело нуждается в отдыхе после физических нагрузок. Не забывайте давать ему время на восстановление. Профессионалы советуют не более двух-трёх тренировок в неделю.

5. Неправильное питание

5 главных ошибок в тренировках: как не заработать инвалидность? Фото © Freepik / teksomolika

Не менее важный фактор в здоровом образе жизни — это правильное питание. Если вы занимаетесь в спортзале, то ваше тело нуждается в большом количестве питательных веществ. Питайтесь правильно, употребляйте больше белка, качественных углеводов и здоровых жиров.