10 фото самых жутких вещей, которые находили в обычных жилых домах
Ну что страшного можно найти в жилых домах? Прорванную трубу? Счёт за электричество? Оказывается, иногда в наших жилищах встречается такое, что становится жутко. Собрали десять фотографий, которые испугают вас на раз-два.
"Это что-то в стиле "Сайлент Хилла", — JokinglyLay.
Фото © Reddit / JokinglyLay
"Прошлой ночью я услышала какой-то стук и щелчки. Посмотрела в окно — а там ЭТО. Причём след оставлен снаружи. Я живу на втором этаже. Окно выходит на крышу над крыльцом", — talonsandtoast.
Фото © Reddit / talonsandtoast
"Познакомился с такой вот тварью, когда жил в Японии. Они ещё и быстрые!" — Saucy_Lemur.
Фото © Reddit / Saucy_Lemur
"Впервые за долгое время решил заглянуть на чердак, а там змеиная кожа", — ok_board_4331.
Фото © Reddit / ok_board_4331
"Жуткая тень", — TheLastTsumami.
Фото © Reddit / TheLastTsumami
"Высотные жилые комплексы сами по себе вселяют ужас", — LucidCunning.
Фото © Reddit / LucidCunning
"Сняла ковры в недавно купленной квартире и нашла ЭТО", — adampowers22.
Фото © Reddit / adampowers22
"Отличное место для улья... Чтобы потом сниться мне в кошмарах", — Fullypremier125.
Фото © Reddit / Fullypremier125
"А как вам идея разместить вход в подвал в ванной комнате? Да ещё и такой?" — keyboardwarrior2.
Фото © Reddit / keyboardwarrior2
"Этот странный момент, когда слышишь грохот, а потом обнаруживаешь авиационный двигатель в стене своего дома", — CroakyPyrex.
Фото © Reddit / CroakyPyrex
Reddit / keyboardwarrior2