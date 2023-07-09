10 фото самых жутких вещей, которые находили в обычных жилых домах

"Это что-то в стиле "Сайлент Хилла", — JokinglyLay.

Фото © Reddit / JokinglyLay

"Прошлой ночью я услышала какой-то стук и щелчки. Посмотрела в окно — а там ЭТО. Причём след оставлен снаружи. Я живу на втором этаже. Окно выходит на крышу над крыльцом", — talonsandtoast.

Фото © Reddit / talonsandtoast

"Познакомился с такой вот тварью, когда жил в Японии. Они ещё и быстрые!" — Saucy_Lemur.

Фото © Reddit / Saucy_Lemur

"Впервые за долгое время решил заглянуть на чердак, а там змеиная кожа", — ok_board_4331.

Фото © Reddit / ok_board_4331

Фото © Reddit / TheLastTsumami

"Высотные жилые комплексы сами по себе вселяют ужас", — LucidCunning.

Фото © Reddit / LucidCunning

"Сняла ковры в недавно купленной квартире и нашла ЭТО", — adampowers22.

Фото © Reddit / adampowers22

"Отличное место для улья... Чтобы потом сниться мне в кошмарах", — Fullypremier125.

Фото © Reddit / Fullypremier125

"А как вам идея разместить вход в подвал в ванной комнате? Да ещё и такой?" — keyboardwarrior2.

Фото © Reddit / keyboardwarrior2

"Этот странный момент, когда слышишь грохот, а потом обнаруживаешь авиационный двигатель в стене своего дома", — CroakyPyrex.