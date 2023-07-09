"Это уже личное": Маск раскрыл Цукербергу правду о его жене

Конфликт между основателем SpaceX, гендиректором компании Tesla Илоном Маском, и главой корпорации Meta* Марком Цукербергом набирает обороты. На этот раз Маск решил задеть оппонента через его жену Присциллу Чан.

"Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю", — написал Маск в своём твиттер-аккаунте.

Комментаторы с юмором отнеслись к заявлению Маска.

"Ты так заставишь его плакать", — написал Heaven.

"Она сказала, что это была лучшая поездка в её жизни", — подметила Charlotte Marie.

"Теперь это уже личное", — добавил LaFactoriaDeTuits.