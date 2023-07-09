"Это уже личное": Маск раскрыл Цукербергу правду о его жене
Илон Маск заявил Цукербергу, что его жена Присцилла Чан водит Tesla
Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан. Обложка © ТАСС / AP / Jeff Chiu
Конфликт между основателем SpaceX, гендиректором компании Tesla Илоном Маском, и главой корпорации Meta* Марком Цукербергом набирает обороты. На этот раз Маск решил задеть оппонента через его жену Присциллу Чан.
"Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю", — написал Маск в своём твиттер-аккаунте.
Комментаторы с юмором отнеслись к заявлению Маска.
"Ты так заставишь его плакать", — написал Heaven.
"Она сказала, что это была лучшая поездка в её жизни", — подметила Charlotte Marie.
"Теперь это уже личное", — добавил LaFactoriaDeTuits.
Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом разгорелся из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, а сами бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.