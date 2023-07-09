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9 июля, 05:49
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"Это уже личное": Маск раскрыл Цукербергу правду о его жене

Илон Маск заявил Цукербергу, что его жена Присцилла Чан водит Tesla

<p>Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан. Обложка © ТАСС / AP / Jeff Chiu</p>

Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан. Обложка © ТАСС / AP / Jeff Chiu

Конфликт между основателем SpaceX, гендиректором компании Tesla Илоном Маском, и главой корпорации Meta* Марком Цукербергом набирает обороты. На этот раз Маск решил задеть оппонента через его жену Присциллу Чан.

"Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю", написал Маск в своём твиттер-аккаунте.

Комментаторы с юмором отнеслись к заявлению Маска.

"Ты так заставишь его плакать", написал Heaven.

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"Она сказала, что это была лучшая поездка в её жизни", подметила Charlotte Marie.

"Теперь это уже личное", добавил LaFactoriaDeTuits.

Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом разгорелся из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, а сами бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою.

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* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Матвей Константинов
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