Маск не послушался мать и продолжает готовиться к драке с Цукербергом

Американский бизнесмен Илон Маск потренировался со знаменитым блогером и учёным, обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом перед анонсированным ранее боем с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом

Илон Маск и Лекс Фридман. Фото © Twitter / Lex Fridman

Кадры тренировки появились в аккаунте самого Фридмана. На них Маск демонстрирует различные приёмы, перебрасывает соперника через плечо, а затем ловким захватом удерживает его на полу. Тренер похвалил бизнесмена и признался, что не ожидал от него такой отличной физической подготовки.

"Вчера я провёл импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском. Я крайне впечатлён его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично", — написал Фридман под фото.

При этом он выразил надежду, что бой с Цукербергом всё-таки не состоится, а закончится на стадии тренировок. Сам Маск поблагодарил тренера за опыт и прокомментировал его твит словами: "Это было весело!" Примечательно, что ранее Фридман уже сообщал о совместной тренировке с Цукербергом, который тоже увлечён джиу-джитсу.