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28 июня, 08:58

Маск не послушался мать и продолжает готовиться к драке с Цукербергом

Илон Маск провёл тренировку с мастером по джиу-джитсу перед боем с Цукербергом

<p>Илон Маск и Лекс Фридман. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/lexfridman/status/1673836162937417728" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lex Fridman</a></p>

Илон Маск и Лекс Фридман. Фото © Twitter / Lex Fridman

Американский бизнесмен Илон Маск потренировался со знаменитым блогером и учёным, обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом перед анонсированным ранее боем с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом

Илон Маск и Лекс Фридман. Фото © Twitter / Lex Fridman

Илон Маск и Лекс Фридман. Фото © Twitter / Lex Fridman

Кадры тренировки появились в аккаунте самого Фридмана. На них Маск демонстрирует различные приёмы, перебрасывает соперника через плечо, а затем ловким захватом удерживает его на полу. Тренер похвалил бизнесмена и признался, что не ожидал от него такой отличной физической подготовки.

"Вчера я провёл импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском. Я крайне впечатлён его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично", написал Фридман под фото.

При этом он выразил надежду, что бой с Цукербергом всё-таки не состоится, а закончится на стадии тренировок. Сам Маск поблагодарил тренера за опыт и прокомментировал его твит словами: "Это было весело!" Примечательно, что ранее Фридман уже сообщал о совместной тренировке с Цукербергом, который тоже увлечён джиу-джитсу.

Маск в теме: Употребление психоделиков стало новой корпоративной культурой Кремниевой долины

Маск в теме: Употребление психоделиков стало новой корпоративной культурой Кремниевой долины

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом. Всё из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter, которой владеет Маск. Глава Tesla и SpaceX отметил, что его бой с оппонентом должен пройти по правилам ММA, при этом мать миллиардера выступила против поединка и предложила "сразиться на словах".

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Татьяна Миссуми
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