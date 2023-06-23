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23 июня, 08:17

Мать Илона Маска запретила сыну драться с Цукербергом

Мать Илона Маска Мэй предложила сыну дуэль с Марком Цукербергом на словах

<p>Мать Илона Маска Мэй. Обложка ©Shutterstock</p>

Мать Илона Маска Мэй. Обложка ©Shutterstock

Мать американского миллиардера Илона Маска Мэй Маск отменила бой сына с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. Об этом она написала в Twitter.

"На самом деле я отменила бой. Я им ещё не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай", — говорится в сообщении матери Маска.

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Она добавила, что согласна только на "схватку на словах" для своего сына. По её мнению, поединок должен состояться в креслах, а оппонентам нужно сидеть на расстоянии больше метра друг от друга. Победителем станет тот, кто окажется смешнее, отметила Мэй Маск.

Ранее Лайф рассказывал о том, что миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом. Всё из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter, которой владеет Маск. Глава Tesla и SpaceX также отметил, что его бой с Цукербергом должен пройти по правилам ММA.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Илья Суриков
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