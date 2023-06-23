Регион

Уведомления отключены

23 июня, 05:10

Маск считает, что его бой с Цукербергом должен пройти по правилам ММА

Американский предприниматель Илон Маск считает, что его поединок с миллиардером Марком Цукербергом должен пройти по правилам MMА. Такую позицию Маск изложил в "Твиттере", владельцем которого он является.

Один из пользователей соцсети отметил, что "поединок по правилам джиу-джитсу между Цуком и Илоном стал бы забавным сюжетным поворотом".

"Давайте по всем [правилам] MMA", — прокомментировал Маск эту публикацию.

Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

А ранее Илон Маск рассказал, почему решился купить Twitter за огромную сумму. Бизнесмену казалось, что соцсеть оказывает пагубное воздействие на гражданское общество. Но теперь, по его мнению, она стала чище.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Марк Цукерберг
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Общество
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров