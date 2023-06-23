Маск считает, что его бой с Цукербергом должен пройти по правилам ММА
Американский предприниматель Илон Маск считает, что его поединок с миллиардером Марком Цукербергом должен пройти по правилам MMА. Такую позицию Маск изложил в "Твиттере", владельцем которого он является.
Один из пользователей соцсети отметил, что "поединок по правилам джиу-джитсу между Цуком и Илоном стал бы забавным сюжетным поворотом".
"Давайте по всем [правилам] MMA", — прокомментировал Маск эту публикацию.
А ранее Илон Маск рассказал, почему решился купить Twitter за огромную сумму. Бизнесмену казалось, что соцсеть оказывает пагубное воздействие на гражданское общество. Но теперь, по его мнению, она стала чище.