Маск считает, что его бой с Цукербергом должен пройти по правилам ММА

Американский предприниматель Илон Маск считает, что его поединок с миллиардером Марком Цукербергом должен пройти по правилам MMА. Такую позицию Маск изложил в "Твиттере", владельцем которого он является.

Один из пользователей соцсети отметил, что "поединок по правилам джиу-джитсу между Цуком и Илоном стал бы забавным сюжетным поворотом".

"Давайте по всем [правилам] MMA", — прокомментировал Маск эту публикацию.