Маск рассказал, почему решился купить Twitter за огромную сумму

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что покупка Twitter была дорогостоящей. Его слова с выступления на технологической конференции в Париже приводит Business Insider.

"Если я такой умный, почему тогда я столько заплатил за Twitter? <...> Я чувствовал, что Twitter двигается в негативном направлении, и я надеялся и стремился к тому, чтобы он стал позитивной силой для цивилизации", — сказал бизнесмен.

Маск подчеркнул, что решил приобрести соцсеть, поскольку является её большим поклонником. Также ему казалось, что "Твиттер" оказывал разрушительное воздействие на гражданское общество. Но теперь соцсеть стала чище, отмечает бизнесмен. Так, по словам Маска, новой команде удалось избавиться от 90% ботов и мошенников и от 95% материалов об эксплуатации детей в "Твиттере", "что было шоком 10 лет".