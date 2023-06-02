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1 июня, 22:00

Маск подтвердил переименование Twitter

Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter в X

Предположения о переименовании социальной сети Twitter подтвердились: американский предприниматель и владелец компании Илон Маск сообщил, что соцсеть может называться всего лишь одной буквой — X

"Я верю в описательный брендинг. В то время как X может означать что угодно", — говорит Маск.

Таким образом предприниматель прокомментировал инсайды журналистов о том, что у соцсети поменяется название и логотип.

Такер Карлсон запустит шоу в "Твиттере" после увольнения с Fox News

Такер Карлсон запустит шоу в "Твиттере" после увольнения с Fox News

Ранее Лайф писал, что министр Франции по телекоммуникациям пригрозил "Твиттеру" блокировкой в Европе. Решение об этом может быть принято с 5 августа.

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twitter / T(w)itter Daily News

Арина Родионова
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