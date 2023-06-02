Маск подтвердил переименование Twitter
Илон Маск подтвердил планы по переименованию Twitter в X
Предположения о переименовании социальной сети Twitter подтвердились: американский предприниматель и владелец компании Илон Маск сообщил, что соцсеть может называться всего лишь одной буквой — X
"Я верю в описательный брендинг. В то время как X может означать что угодно", — говорит Маск.
Таким образом предприниматель прокомментировал инсайды журналистов о том, что у соцсети поменяется название и логотип.
Ранее Лайф писал, что министр Франции по телекоммуникациям пригрозил "Твиттеру" блокировкой в Европе. Решение об этом может быть принято с 5 августа.
twitter / T(w)itter Daily News