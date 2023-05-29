Министр Франции по телекоммуникациям пригрозил "Твиттеру" блокировкой в Европе

В Евросоюзе могут принять решение о блокировке соцсети "Твиттер" (Twitter) с 25 августа, если её руководство не будет соблюдать европейские требования в сфере борьбы с дезинформацией, пишет ТАСС. Соответствующее заявление сделал 29 мая министр – делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.

"Твиттер" будет запрещён в Евросоюзе, если он не будет следовать нашим правилам. В конце лета вступят в силу правила для соцсетей и торговых площадок, которые подразумевают обязательную модерацию, удаление нелегальных материалов, о которых им сообщают", — сообщил Барро.

Чиновник отметил, что будет запрещена целевая реклама для несовершеннолетних, а ещё компания должна взять на себя обязательство активно бороться с дезинформацией. Это значит, что при отсутствии доказательств достоверности сведений будут применяться серьёзные штрафы, а в случае повторных нарушений будет применён запрет на деятельность соцсети на территории ЕС. При несоблюдении этих правил деятельность "Твиттера" станет нежелательной на территории Европы. А помимо Кодекса ЕС по борьбе с дезинформацией в Сети с 25 августа начнут действовать правила, которые принудят крупные информационные площадки бороться с фейками.