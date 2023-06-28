Маск в теме: Употребление психоделиков стало новой корпоративной культурой Кремниевой долины

В среде американских предпринимателей и сотрудников компаний из Кремниевой долины стало модным употребление наркотиков и изменяющих восприятие психоактивных веществ. Об этом информирует The Wall Street Journal.

Так, по словам источников издания, владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск неравнодушен к кетамину, который является анестетиком в малых дозах, однако вызывает наркотическую зависимость, а соучредитель Google Сергей Брин употребляет "волшебные грибы", т.е. содержащие галлюциногены псилоцибин (оборот в России запрещён) или псилоцин.

Некий Карл Голдфилд рассказал газете, что неофициально консультирует относительно дозировок психоделиков. Правильные дозы определял по своему опыту, не имея медицинского образования. Он считает, что это "самый быстрый путь к тому, чтобы открыть свой разум". В последнее время, по его словам, за консультациями стали обращаться чаще.

Исполнительный директор коуч-компании для руководителей Velocity Coaching Эдвард Салливан констатировал, что раньше в Кремниевой долине не говорили о наркотиках, но теперь всё изменилось. Он сообщил, что пять лет назад психоделиками интересовалась лишь небольшая часть его клиентов, сейчас — почти половина. То есть это уже не просто составляющая богатых вечеринок представителей IT-индустрии — это часть их корпоративной культуры.