Чичваркин открыл бар с вечеринками для взрослых вблизи Букингемского дворца в Лондоне

Бизнесмен Евгений Чичваркин* и его супруга открыли бар The White Horse возле Букингемского дворца в Лондоне, где собираются проводить приватные вечеринки на любой вкус для взрослых. Об этом пишет Mash.

Заведение было официально зарегистрировано ещё в прошлом году, сам Чичваркин проходит по документам как бенефициар и гражданин РФ, а его жена Татьяна Фокина является директором и имеет британское подданство. Там же в тексте указывается, что бар будет предоставлять услуги по организации вечеринок любого характера по запросу клиентов.

Семья Чичваркиных давно терпит бизнес-убытки. Принадлежащий им ресторан HIDE погряз в долгах и продолжает их накапливать. Дела в их винном бутике Hedonism Wines тоже идут не лучшим образом.

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