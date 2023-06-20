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20 июня, 13:19

Поэтессу Полозкову после слов о "пивке" и Прилепине попросили признать иноагентом

Бородин призвал признать иноагентом Полозкову после слов о "пивке" и Прилепине

<p>Обложка © ТАСС / Aleksandr Mamaev </p>

Обложка © ТАСС / Aleksandr Mamaev

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать поэтессу Веру Полозкову иностранным агентом, а также проверить её высказывания и действия на предмет нарушения ряда статей Уголовного кодекса. Документ есть в распоряжении Лайфа.

Поводом послужило недавнее интервью, в котором она рассказывает, как отреагировала на подрыв машины Захара Прилепина, а также ряд её прошлых заявлений о спецоперации на Украине и конфликте в Донбассе. Кроме того, указал общественник, слова поэтессы о Прилепине подпадают под статью "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

В связи с этим Бородин попросил признать Полозкову иностранным агентом, а также проверить её на предмет спонсирования ВСУ, призывов к совершению терактов и дискредитации ВС РФ.

Напомним, в недавнем интервью журналист "Дождя"* Михаил Козырев* спросил у Веры Полозковой, выпила ли та шампанского после подрыва машины с Захаром Прилепиным, как обещала семь лет назад. В ответ на это она заявила, что исполнители теракта "недотянули до шампанского", из-за чего позволила себе "максимум пивко".

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В прошлый раз резонанс вызвало мнение Веры Полозковой об Аллее ангелов: по словам поэтессы, факт убийства детей Донбасса не стоит сожалений. Тогда эти слова пообещала проверить сенатор Елена Мизулина, а депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказать её.

* Внесены в реестр иностранных агентов.

Ольга Годуненко
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