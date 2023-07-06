Twitter пригрозил иском Meta за запуск соцсети Threads

Компания Twitter пригрозила корпорации Meta* судебными тяжбами из-за запуска новой соцсети Threads, позиционируемой как конкурент Twitter. Об этом передаёт портал Semafor.

Так, едва новая онлайн-платформа успела запуститься, как юрист, представляющий интересы Twitter, Алекс Спиро направил письмо на имя руководителя Meta* Марка Цукерберга, обвинив корпорацию в использовании интеллектуальной собственности платформы в своём новом продукте.

В том числе Спиро сообщил, что компания Цукерберга в прошлом году наняла десятки сотрудников Twitter, у которых после массового увольнения (это произошло после того, как новым руководителем стал предприниматель Илон Маск) остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну.

"Twitter оставляет за собой право использовать гражданско-правовые средства защиты, равно как и судебный запрет, чтобы предотвратить хранение, раскрытие или использование своей интеллектуальной собственности Meta*", — приводит портал выдержку из письма.

Напомним, новый сервис Threads — аналог Twitter от американской корпорации Meta* — стал доступен для скачивания. Он появился в сегменте магазина приложений App Store ночью 6 июля.