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6 июля, 20:41

Twitter пригрозил иском Meta за запуск соцсети Threads

Semafor: Twitter собирается судиться с Meta из-за запуска соцсети Threads

Компания Twitter пригрозила корпорации Meta* судебными тяжбами из-за запуска новой соцсети Threads, позиционируемой как конкурент Twitter. Об этом передаёт портал Semafor.

Так, едва новая онлайн-платформа успела запуститься, как юрист, представляющий интересы Twitter, Алекс Спиро направил письмо на имя руководителя Meta* Марка Цукерберга, обвинив корпорацию в использовании интеллектуальной собственности платформы в своём новом продукте.

В том числе Спиро сообщил, что компания Цукерберга в прошлом году наняла десятки сотрудников Twitter, у которых после массового увольнения (это произошло после того, как новым руководителем стал предприниматель Илон Маск) остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну.

"Twitter оставляет за собой право использовать гражданско-правовые средства защиты, равно как и судебный запрет, чтобы предотвратить хранение, раскрытие или использование своей интеллектуальной собственности Meta*", — приводит портал выдержку из письма.

Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска его аналога

Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска его аналога

Напомним, новый сервис Threads — аналог Twitter от американской корпорации Meta* — стал доступен для скачивания. Он появился в сегменте магазина приложений App Store ночью 6 июля.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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