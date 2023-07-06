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6 июля, 03:01

Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter после запуска его аналога

<p>Марк Цукерберг. Обложка © Twitter / ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS</p>

Марк Цукерберг. Обложка © Twitter / ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS

Глава американской корпорации Meta* Марк Цукерберг опубликовал в Twitter первый за 11 лет пост. Запись появилась спустя несколько часов после запуска собственного приложения Threads — аналога этого сервиса микроблогов.

Глава американской корпорации Meta* Марк Цукерберг опубликовал в Twitter первый за 11 лет пост. Фото © Twitter / Mark Zuckerberg

Глава американской корпорации Meta* Марк Цукерберг опубликовал в Twitter первый за 11 лет пост. Фото © Twitter / Mark Zuckerberg

В социальной сети Цукерберг опубликовал фотографию известного интернет-мема с двумя показывающими друг на друга героями комикса "Человек-паук". За два часа твит набрал более 1,5 тысячи комментариев и 10 тысяч ретвитов.

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Напомним, новый сервис Threads — аналог Twitter от американской корпорации Meta* — стал доступен для скачивания. Он появился в сегменте магазина приложений App Store ночью 6 июля.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Оксана Попова
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