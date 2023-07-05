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5 июля, 10:30

РКН выступил с предупреждением в адрес аналога Twitter, рассорившего Маска и Цукерберга

Роскомнадзор: Сервис Threads сможет работать в РФ при условии соблюдения закона

Сервис Threads, который позиционируют как аналог Twitter от американской корпорации Meta*, сможет работать на территории России лишь при условии соблюдения требований законодательства. Об этом сообщили журналистам в среду, 5 июля, в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что по закону все интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, обязаны "противодействовать распространению деструктивных материалов" и оперативно удалять "социально опасный контент".

"Условием для работы на территории Российской Федерации какой-либо социальной сети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства", — приводит ТАСС слова собеседника из Роскомнадзора.

Названа дата запуска конкурента Twitter, из-за которого Маск собрался драться с Цукербергом

Названа дата запуска конкурента Twitter, из-за которого Маск собрался драться с Цукербергом

Отметим, что скорый запуск аналога Twitter уже вызвал череду скандалов. Так, владелец сервиса микроблогов Илон Маск даже вызвал конкурента из Meta Марка Цукерберга на дуэль и всерьёз намерен решить с ним вопрос по-мужски. При этом идея создания аналога Twitter буквально витала в воздухе, особенно если учесть проблемы, которые возникли у сервиса с приходом Маска. Тот ввёл на своей платформе ежедневный лимит для пользователей на чтение постов. На данный момент верифицированные аккаунты могут просматривать десять тысяч постов, неверифицированные — тысячу постов, а новые неверифицированные — 500 постов. Спорное решение бизнесмена вызвало отток пользователей в другие социальные сети.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Contributor

Марина Калегина
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