РКН выступил с предупреждением в адрес аналога Twitter, рассорившего Маска и Цукерберга
Роскомнадзор: Сервис Threads сможет работать в РФ при условии соблюдения закона
Сервис Threads, который позиционируют как аналог Twitter от американской корпорации Meta*, сможет работать на территории России лишь при условии соблюдения требований законодательства. Об этом сообщили журналистам в среду, 5 июля, в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве напомнили, что по закону все интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, обязаны "противодействовать распространению деструктивных материалов" и оперативно удалять "социально опасный контент".
"Условием для работы на территории Российской Федерации какой-либо социальной сети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства", — приводит ТАСС слова собеседника из Роскомнадзора.
Отметим, что скорый запуск аналога Twitter уже вызвал череду скандалов. Так, владелец сервиса микроблогов Илон Маск даже вызвал конкурента из Meta Марка Цукерберга на дуэль и всерьёз намерен решить с ним вопрос по-мужски. При этом идея создания аналога Twitter буквально витала в воздухе, особенно если учесть проблемы, которые возникли у сервиса с приходом Маска. Тот ввёл на своей платформе ежедневный лимит для пользователей на чтение постов. На данный момент верифицированные аккаунты могут просматривать десять тысяч постов, неверифицированные — тысячу постов, а новые неверифицированные — 500 постов. Спорное решение бизнесмена вызвало отток пользователей в другие социальные сети.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
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