Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter
Маск вновь изменил лимит числа твитов, которые можно прочитать за день
Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск увеличил лимит постов, которые можно прочитать в социальной сети за день. Об этом он сообщил на своей странице .
"Теперь до 10 тысяч, одной тысячи и полутысячи", — заявил он, говоря о числе твитов, которые за день смогут прочитать владельцы верифицированного, неверифицированного и нового неверифицированного аккаунтов соответственно.
Напомним, ранее Маск заявил, что в соцсети вводятся временные ограничения на чтение постов. Изначально подразумевалось, что верифицированные аккаунты смогут читать шесть тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов, новые неверифицированные — 300 постов в сутки.
ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN