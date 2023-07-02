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1 июля, 22:59

Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

Маск вновь изменил лимит числа твитов, которые можно прочитать за день

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск увеличил лимит постов, которые можно прочитать в социальной сети за день. Об этом он сообщил на своей странице .

"Теперь до 10 тысяч, одной тысячи и полутысячи", — заявил он, говоря о числе твитов, которые за день смогут прочитать владельцы верифицированного, неверифицированного и нового неверифицированного аккаунтов соответственно.

Напомним, ранее Маск заявил, что в соцсети вводятся временные ограничения на чтение постов. Изначально подразумевалось, что верифицированные аккаунты смогут читать шесть тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов, новые неверифицированные — 300 постов в сутки.

Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN

Оксана Попова
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