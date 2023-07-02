Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск увеличил лимит постов, которые можно прочитать в социальной сети за день. Об этом он сообщил на своей странице .

"Теперь до 10 тысяч, одной тысячи и полутысячи", — заявил он, говоря о числе твитов, которые за день смогут прочитать владельцы верифицированного, неверифицированного и нового неверифицированного аккаунтов соответственно.