Маск ввёл временные ограничения на чтение постов в Twitter
Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети вводятся временные ограничения на чтение постов. По его словам, это необходимо для борьбы с автоматизированным сбором массива данных, который также называют скрейпингом.
"В ответ на зашкаливающие уровни скрейпинга данных и манипуляций с системой мы вводим следующие временные лимиты", — пояснил Маск.
По его словам, теперь верифицированные аккаунты смогут читать шесть тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов, а новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки.
До этого Маск попросил совета у самих пользователей соцсети о том, как бороться с тем, что несколько сотен организаций агрессивно занимаются скрейпингом.
Ранее владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что по правилам сервиса микроблогов слово "цисгендерный" считается оскорблением. Того, кто неоднократно нарушит правила, ждёт временная блокировка.
ТАСС / AP / Patrick Pleul