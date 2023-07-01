Регион

Уведомления отключены

1 июля, 18:59

Маск ввёл временные ограничения на чтение постов в Twitter

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети вводятся временные ограничения на чтение постов. По его словам, это необходимо для борьбы с автоматизированным сбором массива данных, который также называют скрейпингом.

"В ответ на зашкаливающие уровни скрейпинга данных и манипуляций с системой мы вводим следующие временные лимиты", — пояснил Маск.

По его словам, теперь верифицированные аккаунты смогут читать шесть тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов, а новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки.

До этого Маск попросил совета у самих пользователей соцсети о том, как бороться с тем, что несколько сотен организаций агрессивно занимаются скрейпингом.

Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

Маск готов сразиться в клетке с Цукербергом из-за планов создать конкурента Twitter

Ранее владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что по правилам сервиса микроблогов слово "цисгендерный" считается оскорблением. Того, кто неоднократно нарушит правила, ждёт временная блокировка.

Обложка ©

ТАСС / AP / Patrick Pleul

Илья Суриков
  • Новости
  • twitter
  • Илон Маск
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров