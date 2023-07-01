Маск ввёл временные ограничения на чтение постов в Twitter

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети вводятся временные ограничения на чтение постов. По его словам, это необходимо для борьбы с автоматизированным сбором массива данных, который также называют скрейпингом.

"В ответ на зашкаливающие уровни скрейпинга данных и манипуляций с системой мы вводим следующие временные лимиты", — пояснил Маск.

По его словам, теперь верифицированные аккаунты смогут читать шесть тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов, а новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки.

До этого Маск попросил совета у самих пользователей соцсети о том, как бороться с тем, что несколько сотен организаций агрессивно занимаются скрейпингом.