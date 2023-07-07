"Поединок самых крутых": В уральском ММА-сообществе спрогнозировали итоги боя Маска и Цукерберга
Менеджер Клименко: Хайп вокруг боя Маска с Цукербергом пойдёт на пользу ММА
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Сказать, кто окажется победителем в поединке между американским бизнесменом и изобретателем Илоном Маском и главой корпорации Meta* Марком Цукербергом, сложно, однако в любом случае хайп вокруг этой темы пойдёт на пользу индустрии боёв смешанных единоборств. Такое мнение выразил исполнительный директор Уральской лиги смешанных единоборств RCC, спортивный менеджер Николай Клименко.
"Этот хайп привлечёт внимание к такому классному виду спорта, как ММА. А если это всё ещё пройдёт на площадке UFC, то они тоже будут в выигрыше и заявят в очередной раз, что они площадка номер один", — отметил он в беседе с ЕАН.
Клименко подчеркнул, что лишь мельком видел отрывки тренировок двух предпринимателей.
"Думаю, что многие захотят увидеть поединок двух самых крутых людей на планете. Я тоже с удовольствием посмотрел бы этот бой. Видел, что прогнозы по продаже трансляций называются на уровне 25 миллионов человек. Думаю, что это вполне реальные цифры", — сказал спортивный менеджер.
Лайф напоминает: 22 июня Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с Цукербергом — и всё это из-за запуска соцсети Threads — конкурента Twitter. "Звёздный" бой должен пройти по правилам ММA, хотя мать Маска выступила против драк и призвала сына сразиться с оппонентом "на словах". Однако основатель SpaceX её не послушался.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.