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30 июня, 07:58

Илон Маск: Наш бой с Цукербергом может состояться в Колизее

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск продолжает готовиться к бою с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом — и даже предложил провести его на арене древнего Колизея. С такой инициативой он выступил в своём Twitter.

"Есть шанс, что бой пройдёт в Колизее", — написал Илон Маск, приложив к твиту ссылку на видеоролик с отрывком из комедии Терри Джонса "Житие Брайана по Монти Пайтону" и подписью: "Мне надо поработать над выносливостью".

Маск не послушался мать и продолжает готовиться к драке с Цукербергом

Маск не послушался мать и продолжает готовиться к драке с Цукербергом

Напомним, что неделю назад миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с Цукербергом — и всё из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter. "Звёздный" бой должен пройти по правилам ММA, хотя мать Маска выступила против драк и призвала сына сразиться с оппонентом "на словах".

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN / AP / Mark Lennihan

Марина Калегина
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