Илон Маск: Наш бой с Цукербергом может состояться в Колизее
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск продолжает готовиться к бою с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом — и даже предложил провести его на арене древнего Колизея. С такой инициативой он выступил в своём Twitter.
"Есть шанс, что бой пройдёт в Колизее", — написал Илон Маск, приложив к твиту ссылку на видеоролик с отрывком из комедии Терри Джонса "Житие Брайана по Монти Пайтону" и подписью: "Мне надо поработать над выносливостью".
Напомним, что неделю назад миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с Цукербергом — и всё из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter. "Звёздный" бой должен пройти по правилам ММA, хотя мать Маска выступила против драк и призвала сына сразиться с оппонентом "на словах".
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN / AP / Mark Lennihan