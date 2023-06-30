Илон Маск: Наш бой с Цукербергом может состояться в Колизее

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск продолжает готовиться к бою с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом — и даже предложил провести его на арене древнего Колизея. С такой инициативой он выступил в своём Twitter.

"Есть шанс, что бой пройдёт в Колизее", — написал Илон Маск, приложив к твиту ссылку на видеоролик с отрывком из комедии Терри Джонса "Житие Брайана по Монти Пайтону" и подписью: "Мне надо поработать над выносливостью".