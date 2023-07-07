В пику Twitter: Почему новая соцсеть Threads привлекла уже 10 млн пользователей Приложение, очень похожее на знаменитую "птичку", в первые же часы после выхода привлекло миллионы пользователей. 6 июля, 23:44 Новая соцсеть Threads привлекла уже 10 млн пользователей. Обложка © Shutterstock

Что такое Threads

Это приложение является дополнением к Instagram* и полностью привязано к его аккаунту. Притом навсегда. Уже есть люди, которые попробовали из него удалиться, и они обнаружили, что это возможно только в случае ухода и из Instagram* тоже. При входе пользователю автоматически предлагается подписаться на друзей из "инсты".

Чисто внешне и по своему содержанию оно действительно сильно напоминает Twitter, объём — до 500 символов. Впрочем, в "Твиттере" сейчас можно публиковать до 4 тысяч знаков. В новой соцсети тоже можно купить "синюю галочку" в качестве подтверждения подлинности аккаунта, это стоит 10 долларов в месяц. В Twitter она сейчас стоит 8 долларов для всех, кроме пользователей операционной системы iOS, то есть владельцев гаджетов Apple — для них цена составляет 11 долларов.

Любители гифок тоже несколько расстроились — они в Threads не поддерживаются. Фото © Shutterstock

Пользователям понравилось, что, по крайней мере пока, в ленте нет рекламы и что ответы на какой-то определённый комментарий отображаются под ним немного со смещением вправо, это удобно для просмотра. Не понравилось, что нет личных сообщений, нельзя вести поиск по хештегам. Любители гифок тоже несколько расстроились — они в Threads не поддерживаются. Тем не менее, как утверждает глава корпорации-разработчика Марк Цукерберг, за первые семь часов после выхода приложения в нём зарегистрировалось 10 миллионов человек.

Конкурент Twitter?

Новая соцсеть пытается заработать очки на недовольстве переменами в Twitter, считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

— Threads действительно пересекается с Twitter, и определённая аудитория сейчас может туда из Twitter уйти, особенно учитывая, что у Twitter сейчас — не самое лучшее положение дел, — предполагает эксперт.

После того как Twitter возглавил Илон Маск, он уволил солидную часть его сотрудников и обозначил намерение зачистить соцсеть от бесчисленных "ботов", "скамов" и прочих фейковых аккаунтов. Многим не понравилось введение платы за вышеупомянутую синюю галочку. Из самых свежих изменений — ограничение количества просматриваемых твитов: 6 тысяч постов — для пользователей с галочкой, 600 — для остальных и всего 300 —для новичков без галочки. Маск объяснил это борьбой с так называемым скреппингом — автоматизированным сбором большого массива данных.

Предметом горячих споров стало и некоторое изменение политики "Твиттера": Илон Маск заявляет, что намерен добиваться максимально полной свободы слова и сделать платформу открытой и доступной для выражения всех точек зрения на происходящее в мире. До него она была по сути рупором только Демократической партии США. Соответственно, сторонникам демократов вряд ли приятно видеть у себя в ленте высказывания, противоречащие их воззрениям.

Илон Маск заявляет, что намерен добиваться максимально полной свободы слова и сделать платформу открытой. Фото © Shutterstock

— Twitter находится в состоянии перемен, а перемены, как известно, не всегда ведут к лучшему. Компанию шарахает из стороны в сторону с количеством постов, прочтений, рекламы, аудитом, и в данном контексте у нового приложения есть возможность стать популярной, если ей удастся привлечь внимание пользователей какими-то фишками, которых нет в Twitter, — прокомментировал глава TelecomDaily.

Для россиян, по его мнению, новая соцсеть пока вряд ли будет интересна — ею, как и "Твиттером", можно пользоваться только через VPN. В Роскомнадзоре заявили, что какая-либо социальная сеть может работать в России только при условии соблюдения российского законодательства. Меж тем разработчик Threads компания Meta Platforms в нашей стране признана экстремистской.

* Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Авторы Александр Бочаров